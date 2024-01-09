LEGO позивається до української компанії зі звинуваченням у порушення авторських прав

Компанія LEGO позивається до української "Компанія Генезіс" зі звинуваченням у порушення авторських прав.

Про це пише видання LVIV.MEDIA посиланням на ухвалу Господарського суду у Львівській області.

Як зазначається, “Компанія Генезіс” торік замовила понад 11 тисяч дитячих конструкторів торгівельної марки Alle Blox. Проте у квітні 2023 року з повідомлення Львівської митниці представник компанії LEGO дізнався про ввезення цих іграшок до України.

LEGO звернувся до Господарського суду Львівської області з проханням зупинити митне оформлення конструкторів Alle Blox, оскільки вони начебто порушують авторські права.

"Експерти встановили, що у своїх конструкторах виробник Alle Blox скопіював дві фігурки, дизайн яких запатентувала LEGO. Одна з них — це фігурка на ім’я Стефані, яка продавалася в комплекті набору LEGO Friends. Цей набір вийшов у продаж в США ще на початку 2012 року", - йдеться в повідомленні.

Зі свого LEGO просить зупинити розмитнення іграшок, вилучити їх з обігу та знищити. Чергове засідання суду щодо цієї справи відбудеться 11 січня.

Нагадаємо, що З’явилися нові фігурки LEGO в образі українських військових жінок.