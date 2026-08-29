Ленін сяде на 5 років: експрезидента Еквадору засудили за багатомільйонні хабарі

Експрезидент Еквадору Ленін Морено відбуватиме покарання під домашнім арештом / © Associated Press

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Національний суд Еквадору визнав колишнього президента країни Леніна Морено винним в участі у масштабній корупційній схемі. Сімдесятитрирічний політик брав хабарі ще під час свого перебування на посаді віцепрезидента. Оскільки засуджений має серйозну фізичну ваду і пересувається на кріслі колісному, він відбуватиме п’ятирічне покарання під домашнім арештом.

Про це повідомляє AP News.

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Деталі корупційної схеми та співучасники

Слідство встановило, що злочинна мережа активно функціонувала протягом десяти років. Учасники схеми збирали хабарі в розмірі чотирьох відсотків від загальної вартості проєкту китайської компанії Sinohydro. Загальна вартість зведення гідроелектростанції Coca Codo Sinclair, яка згодом зіткнулася з серйозними структурними дефектами, становила близько двох мільярдів доларів.

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Як зазначає еквадорське видання Primicias, прокурори з’ясували точний механізм отримання незаконних коштів — фігуранти переказували їх через спеціально створені офшорні фірми. Загальна сума хабарів від китайської компанії склала понад сімдесят шість мільйонів доларів, які згодом осіли в кишенях державних посадовців.

У матеріалах справи фігурує ціла низка співучасників. Ключову роль у розподілі та спрямуванні незаконних грошей відіграв лобіст Конто Патіньйо разом зі своїми дітьми та зятем Хав’єром Масіасом. Національний суд також виніс вироки колишньому посолу Китаю в Еквадорі Цай Рунго та двом керівникам компанії Sinohydro, які отримали по п’ять років в’язниці.

Рішення суду ще можна офіційно оскаржити в апеляційному порядку. Окрім ув’язнення, судді призначили Леніну Морено довічну заборону на обіймання будь-яких державних посад у країні.

Вирок родині та історичний контекст

Разом із колишнім лідером країни судді винесли вироки його найближчим родичам: дружині Росіо Гонсалес, доньці Ірині Морено, братам Едвіну і Гільєрмо, а також невістці Марті Гонсалес. Дружина та донька отримали по тридцять місяців ув’язнення. Водночас усіх фігурантів зобов’язали протягом дев’яноста днів повернути державі суму, що втричі перевищує розмір незаконно отриманих коштів.

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Ленін Морено став уже третім колишнім главою Еквадору, якого офіційно засудили за корупційні злочини, хоча його незаконні дії відбувалися ще до здобуття найвищої посади. Він здобув національну популярність у 2007 році як віцепрезидент в уряді Рафаеля Корреа, а згодом сам виграв президентські вибори у 2017 році.

Сам Рафаель Корреа у 2020 році отримав вісім років в’язниці у справі про хабарництво за участю бразильського будівельного гіганта Odebrecht, однак він успішно переховується від правосуддя в Бельгії. Інший колишній президент Джаміль Мауад також отримав вісім років за нецільове використання державних коштів, а Абдала Букарам наразі очікує вироку після того, як суд визнав його винним в організації злочинної групи.

Нагадаємо, минулого місяця молдовський прем’єр-міністр Александру Мунтяну раптово оголосив про відставку через неможливість виконувати обов’язки не порушуючи власних принципів. Ймовірною причиною такого кроку голови уряду стали нещодавні корупційні скандали.

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