ТСН у соціальних мережах

Москву і Ленінградську область атакували дрони: під ударом завод з виробництва вибухівки, в регіоні "лягає" інтернет

Головною ціллю атаки могло бути підприємство оборонно-промислового комплексу РФ. Вибухи прогриміли і в передмісті Москви.

Українські дрони атакують Росію

Українські дрони атакують Росію / © ТСН.ua

До Росії знову завітала «бавовна». Ленінградська область країни перебуває під атакою безпілотників.

Про це пише російський Telegram-канал ASTRA з посиланням на губернатора Ленінградської області Олександра Дрозденка.

«Можливо зниження швидкості мобільного інтернету», — додав Дрозденко.

Чиновник визнав, що під атакою — завод вибухових речовин. Але, вже традиційно для російської пропаганди, стверджують, що «без наслідків».

«Збито на даний момент сім ворожих БпЛА. За попередніми даними, зафіксовано падіння уламків у Всеволожському районі. У промзоні селища ім. Морозова пошкоджена покрівля будівлі, що не експлуатується», — пише губернатор Ленінградської області.

Як звернула увагу ASTRA, у селищі імені Морозова розташовано ФГУП «Завод імені Морозова». Це підприємство оборонно-промислового комплексу Росії, що спеціалізується на виробництві вибухових речовин.

Окрім того, як повідомляє Telegram-канал ASTRA, дрони атакують Москву.

Як повідомив мер російської столиці Сергій Собянін, на підльоті до Москви нібито збили два безпілотники.

Раніше ми писали про те, що дрони атакували Башкортостан: в Уфі палав НПЗ за 1400 км від кордону з Україною.

