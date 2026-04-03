- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 2701
- Час на прочитання
- 1 хв
Москву і Ленінградську область атакували дрони: під ударом завод з виробництва вибухівки, в регіоні "лягає" інтернет
Головною ціллю атаки могло бути підприємство оборонно-промислового комплексу РФ. Вибухи прогриміли і в передмісті Москви.
До Росії знову завітала «бавовна». Ленінградська область країни перебуває під атакою безпілотників.
Про це пише російський Telegram-канал ASTRA з посиланням на губернатора Ленінградської області Олександра Дрозденка.
«Можливо зниження швидкості мобільного інтернету», — додав Дрозденко.
Чиновник визнав, що під атакою — завод вибухових речовин. Але, вже традиційно для російської пропаганди, стверджують, що «без наслідків».
«Збито на даний момент сім ворожих БпЛА. За попередніми даними, зафіксовано падіння уламків у Всеволожському районі. У промзоні селища ім. Морозова пошкоджена покрівля будівлі, що не експлуатується», — пише губернатор Ленінградської області.
Як звернула увагу ASTRA, у селищі імені Морозова розташовано ФГУП «Завод імені Морозова». Це підприємство оборонно-промислового комплексу Росії, що спеціалізується на виробництві вибухових речовин.
Окрім того, як повідомляє Telegram-канал ASTRA, дрони атакують Москву.
Як повідомив мер російської столиці Сергій Собянін, на підльоті до Москви нібито збили два безпілотники.
