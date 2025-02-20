Леопард вдерся на весільну вечірку: чим закінчився візит непроханого гостя

Весільне свято в Індії перетворилося на сцену з фільму жахів, коли на вечірку вдерся леопард, викликавши хаос і паніку. Жахливий інцидент, в результаті якого було поранено троє людей, стався пізно ввечері середи, 19 лютого, змусивши сотні гостей рятуватися втечею від хижака.

Про це пише Times of India.

За інформацією джерел видання в поліції, весілля було у сестри місцевого жителя на ім'я Діпак Кумар. Щойно правоохоронці отримали сигнал про інцидент, на місце було негайно відправлено наряд поліцейських та групу єгерів із лісового департаменту.

Поки поліцейські евакуювали людей, фахівці лісництва розпочали операцію з пошуку та упіймання дикої тварини.

"Радісна подія набула жахливого обороту, коли до приміщення увійшов леопард. Спочатку деякі гості вирішили, що це розіграш або бродячий собака. Однак як тільки велика кішка рушила до натовпу, почалася паніка. Також виникла тиснява, коли гості почали проштовхуватися до виходу", — розповіли в поліції.

У цьому хаосі двоє людей були збиті з ніг і отримали травми. А леопард, мабуть, зляканий метушнею, сховався.

"Коли єгері піднялися на другий поверх зали, вони виявили, що тварина сховалася за зламаними меблями. Як тільки один із них наблизився до тварини, вона кинулась на нього, поранивши праву руку", – повідомили у лісовому департаменті.

Попри травму, єгереві вдалося вирватися з лап тварини, а його колеги приспали хижака кількома пострілами із зарядом транквілізатора.

"Все сталося за секунду. Леопард сидів тихо і ховався. У той момент, коли він відчув загрозу, він напав", — сказав представник лісового департаменту.

Після інциденту поліція та лісовий департамент попередили місцевих жителів про необхідність зберігати пильність, не виходити на вулицю поодинці у темний час доби та надійно замикати вікна та двері.

Нагадаємо, в Індії батька на смерть загриз той самий ведмідь, що вбив його сина, коли той збирав дрова в лісі.

Читайте також: