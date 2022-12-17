Лепс, Міхалков і "Россия-1": Єрмак розповів, проти кого ЄС запровадив ще один пакет санкції

Під європейські санкції потрапили найвідоміші російські пропагандисти, зокрема Никіта Міхалков та Грігорій Лепс.

Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Російські пропагандисти - це боягузи та нікчеми, які обожнюють Захід, купують там нерухомість, але за гроші Кремля отруюють голови рабам, щоб їх було легше відправляти на смерть. Але їх проблема в тому, що вони постійно брешуть про Україну, а значить вони всі будуть покарані", — наголосив Єрмак.

Він додав, що група Макфола-Єрмака активно лобіювала санкції проти російських пропагандистів на всіх рівнях. Тому в 9-му пакеті санкцій ЄС під обмеження потрапили: Владімір Тюлін і Міхаіл Тухмачев (Ren TV), Кіріл Ковальчук ("Национальная медиа группа"), Маріна Кім - телеведуча та політик, Дмітрій Пучков, Грігорій Лепс, Боріс Корчевніков (Россия-1), Никіта Міхалков, Роскомнадзор, Всеросійська державна телевізійна і радіомовна компанія (ВГТРК), НМГ, АНО "ТВ НОВОСТИ".

"І це тільки початок. Далі буде більше", - написав очільник ОП.

Нагадаємо, 16 грудня Європейський Союз офіційно погодив дев'ятий пакет санкцій проти агресорки Російської Федерації. Наразі відомо, зокрема, що під санкції ЄС потрапили російські канали, які перебувають під впливом Кремля та "поширюють російську дезінформацію та пропаганду". Йдеться про "НТВ", "Первый канал", "Россия 1" та "РЕН ТВ".

Євросоюз запровадив дев'ятий пакет санкцій проти Росії

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