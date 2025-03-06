Лестощі і хрест не допомогли?: Трамп "відвернувся" від Рубіо і може відправити у відставку – Vanity Fair

За інформацією видання, Рубіо розчарований тим, що Трамп фактично відвернувся від нього.

Нещодавній конфлікт в Овальному кабінеті між президентом США Дональдом Трампом, віцепрезидентом Джей Ді Венсом та президентом України Володимиром Зеленським послав незаперечний сигнал про те, що довга історія "флірту" Трампа з диктатором Путіним набирає обертів. Цей інцидент також висвітлив внутрішні розбіжності в адміністрації Трампа, зокрема щодо держсекретаря Марко Рубіо.

Про це пише Vanity Fair.

Можливо, ніщо так не уособлює зовнішньополітичну реакцію старої гвардії на п’ятничну зустріч, як образ держсекретаря Марко Рубіо, який сидить на дивані поруч із усміхненим Венсом. Картина миттєво перетворилася на меми. Навіть американські коміки зауважили, що Рубіо, здавалося, повністю відмежувався від цього конфлікту.

Праворуч від Трампа сидить Ді Венс, а далі Марко Рубіо / Фото: Associated Press

За інформацією видання, Рубіо розчарований тим, що Трамп фактично відвернувся від нього. За словами чотирьох відомих республіканців, близьких до Білого дому, Рубіо, який вважався "яструбом" у зовнішній політиці щодо РФ, сказав людям, що засмучений відсутністю зовнішньополітичного впливу, незважаючи на те, що він, принаймні на папері, є головним дипломатом адміністрації Трампа.

Одне з джерел сказало, що Рубіо часто останнім дізнається, коли в Білому домі приймаються зовнішньополітичні рішення.

За словами республіканців, незадоволення Рубіо Трампом назрівало ще до того, як відбувся візит. Два джерела сказали, що Рубіо був заскочений зненацька, коли Трамп призначив дев’ятьох зовнішньополітичних посланників із такими високопоставленими завданнями, як припинення війни в Газі та Україні.

"Всі посланці мають офіси в Білому домі", – сказало одне з джерел, що створює у людей враження, що посланці мають більше доступу до Трампа, ніж Рубіо.

Джерело додало, що Рубіо також не схвалює рішення Трампа відкликати колишнього держсекретаря Майка Помпео в урядову службу безпеки.

На думку видання, Рубіо не здавався "природним" представником MAGA. Трамп і Рубіо мають історію. Трамп висміював Рубіо, називаючи його "маленький Марко", коли вони змагалися один проти одного на праймеріз Республіканської партії в 2016 році. Після того, як Трамп "завоював" партію, Рубіо пристосувався і працював, щоб заслужити схвалення Трампа.

У ЗМІ навіть припускали, що Трамп ледь не обрав Рубіо своїм напарником у виборах – на посаду віцепрезидента, яку зараз займає скандальний Джей Ді Венс.

Останніми днями Рубіо відкрито захищав Трампа, можливо, щоб випередити розповідь про те, що між ними існує напруга. Невдовзі після того, як Зеленський залишив Білий дім, Рубіо розхвалив Трампа і розкритикував Зеленського.

"Питання полягає в тому, як довго Рубіо підтримуватиме адміністрацію, поки Трамп веде американську зовнішню політику в незвідані води. Одне з джерел... припустило, що Рубіо протримається на посаді лише 18 місяців, перш ніж піде у відставку", – зазначають у статті.

Зауважимо, що схожа історія з очільником Держдепу була під час минулої каденції Трампа. Тоді перший держсекретар Трампа Рекс Тіллерсон пробув на посаді рік і два місяці.

Перший держсекретар адміністрації Трампа попередньої каденції пробув на посаді трохи більше року / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що Марко Рубіо з'явився в ефірі Fox News з хрестом на чолі.

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