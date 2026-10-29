Летіли стільці і лунали крики: у парламенті спалахнула масова бійка (відео)

Бійка між депутатами у парламенті Вірменії / © скриншот з відео

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У Національних зборах Вірменії спалахнула масова бійка між депутатами правлячої партії та опозиції. Під час запеклого конфлікту в хід пішли стільці, внаслідок чого є серйозно травмовані парламентарі.

Про це повідомили Azernews та 301.arm.

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Інцидент у парламенті Вірменії стався під час виступу депутата від правлячої партії «Громадянський договір» Тарона Чахояна. Він зробив образливі зауваження на адресу опозиційних депутатів, після чого між Чахояном та головою фракції «Сильна Вірменія» Нареком Карапетяном виникла гостра словесна суперечка.

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Після цього опозиційні депутати підійшли до трибуни, де невдовзі розпочалася сутичка. Словесне протистояння швидко переросло у фізичну бійку. Під час інциденту віцеспікер Національних зборів Ваагн Алексанян, який представляє правлячу партію Нікола Пашиняна, кинув стілець у бік опозиційних депутатів.

Унаслідок сутички серйозні травми отримали двоє депутатів фракції «Сильна Вірменія» — Арутюн Мнацаканян та Андранік Геворгян.

Напруженість не спала й у коридорах парламенту. Співробітники служби безпеки намагалися розвести учасників конфлікту, а згодом вишикувалися між представниками влади та опозиції у два ряди.

Попри конфлікт у залі, спікер Національних зборів Рубен Рубінян, який головував на засіданні, спочатку не став оголошувати перерву.

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«Я навмисно не оголошую перерву, щоб усі це бачили. Засідання триватиме так. Нехай усі бачать», — заявив Рубінян.

Перерву оголосили лише після того, як протистояння переросло у масштабну бійку.

Парламентська охорона втрутилася вже після початку фізичного протистояння. При цьому із зали вивели лише депутатів опозиційної «Сильної Вірменії». Представники правлячого «Громадянського договору», серед яких і Алексанян, який кинув стілець у бік опозиціонерів, залишилися в залі.

Дата публікації 10:52, 29.10.26 Кількість переглядів 4 У парламенті Вірменії сталася масова бійка між депутатами провладної партії та опозиції

Це не перший подібний конфлікт між представниками «Громадянського договору» та опозиції у вірменському парламенті. На початку жовтня між сторонами також сталася сутичка. Тоді приводом стали заяви представника «Сильної Вірменії» Едгара Газаряна, який звинуватив Рубіняна у неналежному використанні державних коштів через нарахування премій членам парламенту.

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До слова, раніше у Німеччині п’яні помічники депутатів від проросійської партії AfD влаштували бійку в будівлі Бундестагу, через що довелося викликати поліцію. Правоохоронці підтвердили стан алкогольного сп’яніння в учасників та розпочали розслідування. Сама партія заявила, що нічого не знає про це, хоча її представники й раніше неодноразово потрапляли у схожі скандали через алкоголь і проблеми з безпекою.

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