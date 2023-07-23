Летить на 7000 км і здатний нести 13 бомб: Іран похвалився новою версією "шахеда" (фото)

Іран похвалився новою зброєю.
Іран похвалився новою версією безпілотника Shahed-149 Gaza. Старішими версіями іранських "шахедів" російські терористи обстрілюють Україну.
Про це пише державне іранське інформаційне агентство IRNA.
Іран презентував свій оновлений безпілотник на авіабазі у місті Кашан. Його вони планують використовувати для "підвищення потенціалу у розвідці та спостереження".
Виготовила Shahed-149 Gaza компанія Iran Aircraft Manufacturing Industries Corporation. Цей дрон презентували ще 2021 року, проте зараз показали його оновлену версію.
Довжина Shahed-149 Gaza 10,5 метрів, розмах крил 21 метр. Він здатний летіти на відстань 7000 кілометрів та нести до 13 бомб. У польоті він може перебувати до 35 годин.
Зазначимо, що російська терористична армія у війні проти України застосовує іранські дрони Shahed-131/136. Ними вони обстрілюють мирні українські міста. Зокрема, у ніч проти 22 липня, російські окупанти атакували Україну з південно-східного напрямку п’ятьма ударними безпілотниками "Shahed-136/131". Українська система ППО їх всіх збила.
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