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Летить на 7000 км і здатний нести 13 бомб: Іран похвалився новою версією "шахеда" (фото)

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Марія БойкоМарія Бойко
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Летить на 7000 км і здатний нести 13 бомб: Іран похвалився новою версією "шахеда" (фото)

Shahed-149 Gaza / Фото: скриншот з відео

Іран похвалився новою зброєю.

Іран похвалився новою версією безпілотника Shahed-149 Gaza. Старішими версіями іранських "шахедів" російські терористи обстрілюють Україну. 

Про це пише державне іранське інформаційне агентство IRNA. 

Іран презентував свій оновлений безпілотник на авіабазі у місті Кашан. Його вони планують використовувати для "підвищення потенціалу у розвідці та спостереження". 

Виготовила Shahed-149 Gaza компанія Iran Aircraft Manufacturing Industries Corporation. Цей дрон презентували ще 2021 року, проте зараз показали його оновлену версію. 

Shahed-149 Gaza. Фото: en.irna.ir / ©
Shahed-149 Gaza. Фото: en.irna.ir

Довжина Shahed-149 Gaza 10,5 метрів, розмах крил 21 метр. Він здатний летіти на відстань 7000 кілометрів та нести до 13 бомб. У польоті він може перебувати до 35 годин. 

Shahed-149 Gaza. Фото: en.irna.ir / ©
Shahed-149 Gaza. Фото: en.irna.ir

Зазначимо, що російська терористична армія у війні проти України застосовує іранські дрони Shahed-131/136. Ними вони обстрілюють мирні українські міста. Зокрема, у ніч проти 22 липня, російські окупанти атакували Україну з південно-східного напрямку п’ятьма ударними безпілотниками "Shahed-136/131". Українська система ППО їх всіх збила. 

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Дата публікації
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