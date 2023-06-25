"Летів у сторону Москви": у Росії заявили, що приземлили дрон з вибухівкою (фото)

Безпілотник нібито приземлили в Курській області, біля села Гір'ї.
У Росії 25 червня заявили, що приземлили дрон з вибухівкою у Курській області, який летів у сторону Москви.
Про це повідомляє Телеграм-канал Mash.
"За нашою інформацією, безпілотник ніс кумулятивний заряд КЗ-6, який використовується для атак на військове та промислове обладнання. А під час вибуху він може пробити залізобетонні плити завтовшки до півметра", – пишуть пропагандисти.
У повідомленні йдеться, що виходячи з напряму та дальності польоту БПЛА (до 800 км), його метою була столиця РФ.
Нагадаємо, у Києві прощалися із загиблим під Вугледаром командиром відділення аеророзвідки Михайло Ламановим. Він так вміло нашпиговував дрони, що інші бригади з ним радилися.
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