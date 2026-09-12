Лежали просто під ногами: знайдено рекордний скарб срібла вікінгів

Разом із монетами археологи виявили срібний браслет та інші срібні предмети / © Associated Press

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Ентузіаст-металошукач Калле Лаппінен виявив перші сліди скарбу поблизу центру села Сюсмя 3 вересня 2026 року. Археолог Еско Тіккала з міських музеїв Лахті оглянув місце знахідки наступного дня та контролював вилучення цінностей.

Про це пише Gizmodo.

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Разом монети важать близько 4,5 кілограма, хоча дослідникам ще належить їх очистити, розділити та порахувати. Остаточний розмір скарбу може сягати кількох тисяч монет, тоді як їхні точні дати та походження стануть з’ясованими лише після нумізматичного дослідження.

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Поряд з монетами лежали фрагмент срібного різьблення, срібний браслет, срібна оправа та срібна намистина. Хтось розділив матеріал між двома контейнерами з берести, помістив їх серед каміння приблизно на глибину 45 сантиметрів під поверхнею та на відстані приблизно 12 метрів один від одного. Ця деталь робить знахідку чимось більшим, ніж просто рекордною купою срібла.

Досі еталоном скарбу монет епохи вікінгів у Фінляндії вважався скарб із Ноусіайнена, де 1895 року було виявлено близько 1700 монет та інших предметів вагою приблизно 2,2 кілограма. Таким чином, знахідка з Сісмя важить приблизно вдвічі більше.

Нагадаємо, у Великій Британії виявили унікальну золоту монету, яка може переписати історію релігії вікінгів. Знахідка із зображенням Іоанна Хрестителя вказує на те, що скандинавські воїни могли прийняти вчення Ісуса набагато раніше, ніж вважали вчені.

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