Польська поліція повідомила про вбивство українця у місті Яроцин

Жахлива трагедія сталася пізно ввечері в польському місті Яроцин неподалік Познані. Місцеві мешканці помітили на тротуарі нерухоме тіло чоловіка у калюжі крові та негайно викликали правоохоронців.

Про обставини злочину повідомило Польське радіо з посиланням на представницю управління поліції Яроцинського повіту Аґнешку Заворську.

Деталі розслідування та затримання

Близько 23:30 до чергової частини надійшов дзвінок про людину, що стікає кров’ю на вулиці Замковій. Наряд поліції, який прибув на місце події разом із медиками, вже нічим не зміг допомогти потерпілому — лікар швидкої лише констатував смерть.

«Ми встановили, що це 35-річний громадянин України, який проживав на території Яроцінського повіту. На тілі чоловіка була видима рана, завдана найімовірніше гострим предметом», — розповіла Заворська.

Правоохоронцям вдалося оперативно вийти на слід імовірного нападника. Тієї ж ночі поліцейські затримали 21-річного молодика, який обґрунтовано підозрюється у скоєнні цього жорстокого злочину. Як з’ясувалося, затриманий також є громадянином України. Мотиви вбивства наразі встановлює слідство.

Злочини проти українців за кордоном — останні новини

На жаль, це не перший випадок, коли українці стають жертвами жорстоких злочинів за межами батьківщини.

Минулого року Німеччину сколихнула історія про 16-річну біженку, яку агресивний іноземець холоднокровно штовхнув під товарний потяг на вокзалі у Фрідланді. Дівчина розмовляла з дідусем по телефону в момент, коли потяг на швидкості 100 км/год обірвав її життя. Нещодавно суд визнав 31-річного громадянина Іраку неосудним через параноїдну шизофренію і направив його до психіатричної клініки, хоча влада мала б депортувати його з ЄС ще до цієї трагедії.

А кілька місяців тому у США 21-річну українку Катерину Товмаш, яка шукала прихистку від війни, розстріляли у власному ліжку на очах у дітей. Колишній хлопець дівчини їхав сім годин через кілька штатів, щоб увірватися до її будинку в Північній Кароліні. Нападник убив і саму українку, і її нового партнера, військовослужбовця армії США, змусивши перед цим маленького брата розбудити сестру перед смертю.

