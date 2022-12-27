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Лежав у калюжі крові: в Індії загадково загинув один з найбагатших депутатів Росії

Лежав у калюжі крові: в Індії загадково загинув один з найбагатших депутатів Росії

Фото: ICTV

Депутат критикував Путіна через війну в Україні.

В Індії виявили мертвим 65-річного російського депутата від "Єдиної Росії" Павла Антова. Його тіло лежало у калюжі крові під вікнами готелю, де він відзначав свій 65-річний ювілей. Поліція повідомила, що депутат загинув, впавши з вікна готелю Sai International у Раягаді, штат Одіша. В Антова залишилися дружина та донька.

 Про це пише Daily Mail.

За кілька днів до смерті Антова, 22 грудня, у цьому ж тризірковому готелі помер його друг і компаньйон Володимир Біденов. Його виявили мертвим у своєму номері на підлозі серед порожніх пляшок з-під вина.

Джерела повідомляють, що Антонов перебував у депресії і тяжко переживав смерть Біденова.

Його знайшли у калюжі крові біля готелю. Гід викликав швидку та бізнесмена доправили до лікарні, де він помер. Зазначається, що він був у готелі у складі групи із чотирьох осіб. Його компаньйон помер, особи ще двох чоловіків не встановлені.

У Генконсульстві РФ заявили, що не бачать зв'язку між двома смертями. І підтвердили смерть олігарха, наголосивши, що його компаньйон помер "від серцевого нападу".

Павло Антов – депутат законодавчих зборів Володимирської області, віце-президент групи компаній "Володимирський стандарт" – великого виробника м'ясної та ковбасної продукції.

 2018 року Forbes оцінив його заробіток у 10 мільярдів рублів. Тоді Антов очолив рейтинг найбагатших депутатів та чиновників у Росії.

У червні Антов розкритикував війну та авіаудари по Києву як російський "терор". 

Що відомо про смерті російських багатіїв 

Раніше повідомлялося, що у світі стало відбуватися "зачищення" росіян, пов'язаних із нафтовим бізнесом. Останнім часом за дивних обставин померли кілька високопосадовців, деякі з них були вбиті разом із сім'ями. 

За інформацією телеграм-каналу GENERALL SVR, який часто зливає кремлівські таємниці, раптові смерті колишніх і нинішніх співробітників структур "Газпрому" і зокрема "Газпромбанку", а також "Новатек", були ініційовані директором ФСБ Олександром Бортниковим та секретарем Ради безпеки Миколою Патрушевимпісля схвалення Путіна.

Також нагадаємо, що після початку "зачистки" до України втік колишній віцепрезидент "Газпромбанку" Ігор Волобуєв. В інтерв'ю він заявляв, що переїхав, щоб боронити землю, де народився. Волобуєв родом із Охтирки, яку почали обстрілювати у перші дні війни

А колишній топменеджер російського нафтового гіганта "Лукойл", мільярдер Олександр Суботін, помер у Митищах після проведення антипохмільного сеансу з шаманами.

Російський багатій, співзасновник компанії "Дон-Строй", яка належить до найбільших забудовників у Москві, Дмитро Зеленов помер в курортному місті Антіб на Французькій Рив'єрі, впавши зі сходів будинку.

Помер російський політик Жириновський

Помер російський політик Жириновський

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