Лежав у калюжі крові: в Індії загадково загинув один з найбагатших депутатів Росії

В Індії виявили мертвим 65-річного російського депутата від "Єдиної Росії" Павла Антова. Його тіло лежало у калюжі крові під вікнами готелю, де він відзначав свій 65-річний ювілей. Поліція повідомила, що депутат загинув, впавши з вікна готелю Sai International у Раягаді, штат Одіша. В Антова залишилися дружина та донька.

Про це пише Daily Mail.

За кілька днів до смерті Антова, 22 грудня, у цьому ж тризірковому готелі помер його друг і компаньйон Володимир Біденов. Його виявили мертвим у своєму номері на підлозі серед порожніх пляшок з-під вина.

Джерела повідомляють, що Антонов перебував у депресії і тяжко переживав смерть Біденова.

Його знайшли у калюжі крові біля готелю. Гід викликав швидку та бізнесмена доправили до лікарні, де він помер. Зазначається, що він був у готелі у складі групи із чотирьох осіб. Його компаньйон помер, особи ще двох чоловіків не встановлені.

У Генконсульстві РФ заявили, що не бачать зв'язку між двома смертями. І підтвердили смерть олігарха, наголосивши, що його компаньйон помер "від серцевого нападу".

Павло Антов – депутат законодавчих зборів Володимирської області, віце-президент групи компаній "Володимирський стандарт" – великого виробника м'ясної та ковбасної продукції.

2018 року Forbes оцінив його заробіток у 10 мільярдів рублів. Тоді Антов очолив рейтинг найбагатших депутатів та чиновників у Росії.

У червні Антов розкритикував війну та авіаудари по Києву як російський "терор".

Що відомо про смерті російських багатіїв

Раніше повідомлялося, що у світі стало відбуватися "зачищення" росіян, пов'язаних із нафтовим бізнесом. Останнім часом за дивних обставин померли кілька високопосадовців, деякі з них були вбиті разом із сім'ями.

За інформацією телеграм-каналу GENERALL SVR, який часто зливає кремлівські таємниці, раптові смерті колишніх і нинішніх співробітників структур "Газпрому" і зокрема "Газпромбанку", а також "Новатек", були ініційовані директором ФСБ Олександром Бортниковим та секретарем Ради безпеки Миколою Патрушевим, після схвалення Путіна.

Також нагадаємо, що після початку "зачистки" до України втік колишній віцепрезидент "Газпромбанку" Ігор Волобуєв. В інтерв'ю він заявляв, що переїхав, щоб боронити землю, де народився. Волобуєв родом із Охтирки, яку почали обстрілювати у перші дні війни

А колишній топменеджер російського нафтового гіганта "Лукойл", мільярдер Олександр Суботін, помер у Митищах після проведення антипохмільного сеансу з шаманами.

Російський багатій, співзасновник компанії "Дон-Строй", яка належить до найбільших забудовників у Москві, Дмитро Зеленов помер в курортному місті Антіб на Французькій Рив'єрі, впавши зі сходів будинку.

Помер російський політик Жириновський

Читайте також: