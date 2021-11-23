Лезо застрягло у зоні носа: у Роcії під час сварки чоловік встромив ніж в обличчя дружині

Постраждалу прооперували, але буде потрібне ще додаткове хірургічне втручання.
У Роcії під час сварки чоловік встромив кухонний ніж в обличчя 60-річній дружині. Лезо застрягло у зоні носа.
Як повідомляють російські телеграм-канали, це сталося на Кубані у Краснодарському краї.
Так, як пише телеграм канал "Подъем", після цього жінці вдалося вибігти на вулицю та попросити про допомогу. Вже у лікарні медики змогли з'ясувати, що від удару було пошкоджено носову перегородку, раковину та гаймарові пазухи. Мозкові тканини не зачеплені.
Зазначається, що її 64-річного чоловіка затримано, його підозрюють у замаху на вбивство.
Інший телеграм-канал повідомив, що усе сталося минулої ночі у запалі п'яної сварки. А постраждала жінка, яку звуть Лариса, нібито сестра співробітника російського провладного "Першого каналу".
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що росіянин наклав на себе руки у літаку, що прямував з Єгипту до Самари. ЗМІ пишуть, що чоловік повісився на ремені від сумки в туалеті. Його звали Олександр і йому було 48-років.
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