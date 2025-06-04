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Лі Чже Мьон — новий лідер Південної Кореї: що обіцяв і як став президентом
Політичне минуле й погляди на війну в Україні Лі Чже Мьоня викликають запитання.
Південна Корея офіційно отримала нового главу держави — ним став 61-річний політик Лі Чже Мьон, який переміг на дострокових виборах 3 червня. Церемонія інавгурації відбулася в парламенті вже наступного дня.
Про це повідомляє Reuters.
У першій промові після складання присяги Лі Чже Мьон заявив, що його головною метою є економічне відродження та політична стабілізація.
«Правління Лі Чже Мьона буде прагматичним проринковим», — наголосив новий президент. Він пообіцяв дерегуляцію для стимулювання інновацій, підтримку бізнесу та водночас — збереження партнерства зі США. Крім того, Лі заявив про намір відновити діалог із КНДР, зберігаючи «дипломатичний баланс».
Як Лі Чже Мьон прийшов до влади:
Лі Чже Мьон став президентом на тлі безпрецедентної політичної кризи в країні. Його попередник Юн Сок Йоль у грудні 2024 року намагався запровадити воєнний стан, мотивуючи це «антидержавною діяльністю опозиції». Проте парламент відмовився підтримати ініціативу, і вже наступного ранку Юн був змушений відкликати своє рішення. Згодом парламент оголосив йому імпічмент.
Виконуючим обов’язки президента тимчасово став прем’єр Хан Док Су, однак і він невдовзі був усунутий. У підсумку країна пішла на дострокові вибори.
Що було на виборах:
Згідно з офіційними даними Національної виборчої комісії, Лі Чже Мьон отримав 49,42% голосів — понад 17 мільйонів. Його головний конкурент Кім Мун Су з керівної консервативної Партії народної сили набрав 41,15%. Явка склала рекордні 79,4% — найвищий показник від 1997 року.
Хто такий Лі Чже Мьон
Лі Чже Мьон — політик із досвідом роботи в уряді: він обіймав посади міністра праці та губернатора провінції Кьонгі. Раніше він уже двічі балотувався на посаду президента, але програвав. Його риторику часто називають популістською.
У ЗМІ Лі фігурував у низці скандалів — його звинувачували в корупції та зловживанні владою, хоча він ці обвинувачення заперечує.
Погляди Лі Чже Мьона на війну в Україні
Ще на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Лі Чже Мьон засудив дії РФ та закликав приєднатися до міжнародних санкцій. Водночас він зробив низку суперечливих заяв:
вважав, що Володимир Зеленський «спровокував» Росію прагненням до НАТО;
виступав проти постачання озброєння Україні;
критикував ідею відправки південнокорейських спостерігачів на фронт.
ЗМІ також повідомляли, що з приходом Лі до влади зовнішня політика Південної Кореї може змінитися — зокрема щодо Китаю та КНДР.
Нагадаємо, представник Міністерства оборони Республіки Корея Чон Ха Гю нещодавно заявляв, що відправлення військових Північної Кореї на територію Росії для участі у звільненні Курської області є порушенням Статуту ООН та резолюції Радбезу.
З його слів, військова співпраця Росії та КНДР — це «насмішка над міжнародним правом».