Лі Чже Мьон / © AP

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Південна Корея офіційно отримала нового главу держави — ним став 61-річний політик Лі Чже Мьон, який переміг на дострокових виборах 3 червня. Церемонія інавгурації відбулася в парламенті вже наступного дня.

Про це повідомляє Reuters.

У першій промові після складання присяги Лі Чже Мьон заявив, що його головною метою є економічне відродження та політична стабілізація.

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«Правління Лі Чже Мьона буде прагматичним проринковим», — наголосив новий президент. Він пообіцяв дерегуляцію для стимулювання інновацій, підтримку бізнесу та водночас — збереження партнерства зі США. Крім того, Лі заявив про намір відновити діалог із КНДР, зберігаючи «дипломатичний баланс».

Як Лі Чже Мьон прийшов до влади:

Лі Чже Мьон став президентом на тлі безпрецедентної політичної кризи в країні. Його попередник Юн Сок Йоль у грудні 2024 року намагався запровадити воєнний стан, мотивуючи це «антидержавною діяльністю опозиції». Проте парламент відмовився підтримати ініціативу, і вже наступного ранку Юн був змушений відкликати своє рішення. Згодом парламент оголосив йому імпічмент.

Виконуючим обов’язки президента тимчасово став прем’єр Хан Док Су, однак і він невдовзі був усунутий. У підсумку країна пішла на дострокові вибори.

Що було на виборах:

Згідно з офіційними даними Національної виборчої комісії, Лі Чже Мьон отримав 49,42% голосів — понад 17 мільйонів. Його головний конкурент Кім Мун Су з керівної консервативної Партії народної сили набрав 41,15%. Явка склала рекордні 79,4% — найвищий показник від 1997 року.

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Хто такий Лі Чже Мьон

Лі Чже Мьон — політик із досвідом роботи в уряді: він обіймав посади міністра праці та губернатора провінції Кьонгі. Раніше він уже двічі балотувався на посаду президента, але програвав. Його риторику часто називають популістською.

У ЗМІ Лі фігурував у низці скандалів — його звинувачували в корупції та зловживанні владою, хоча він ці обвинувачення заперечує.

Погляди Лі Чже Мьона на війну в Україні

Ще на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Лі Чже Мьон засудив дії РФ та закликав приєднатися до міжнародних санкцій. Водночас він зробив низку суперечливих заяв:

вважав, що Володимир Зеленський «спровокував» Росію прагненням до НАТО;

виступав проти постачання озброєння Україні;

критикував ідею відправки південнокорейських спостерігачів на фронт.

ЗМІ також повідомляли, що з приходом Лі до влади зовнішня політика Південної Кореї може змінитися — зокрема щодо Китаю та КНДР.

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Нагадаємо, представник Міністерства оборони Республіки Корея Чон Ха Гю нещодавно заявляв, що відправлення військових Північної Кореї на територію Росії для участі у звільненні Курської області є порушенням Статуту ООН та резолюції Радбезу.

З його слів, військова співпраця Росії та КНДР — це «насмішка над міжнародним правом».