Ляпи Трампа на саміті НАТО викликали нову хвилю чуток про серйозні проблеми зі здоров’ям: у Білому домі відповіли

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп під час пресконференції із президентом України Володимиром Зеленським на саміті НАТО припустився декількох словесних помилок, що поновило занепокоєння щодо стану здоров’я очільника Білого дому.

Про це пише Daily Mail.

Доктор філософії Лондонської школи економіки на платформі Х іронічно припустив, що у Трампа «глибока деменція». Тижнем раніше губернатор Іллінойсу Джей Бі Пріцкер заявив CNN, що, на його думку, Трамп страждає на це психічне захворювання.

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Daily Mail звернулося за коментарем до Білого дому через мовні ляпи Трампа. Там журналістам відповіли, що президент США перебуває у хорошій фізичній формі, а словесні помилки викликані насиченим графіком на саміті НАТО.

«Президент Трамп провів енергійний виступ на саміті НАТО, провівши чотири окремі зустрічі для преси, а також сольну пресконференцію та відповів на запитання журналістів із низки тем без попереднього запису», — заявила прессекретарка Білого дому Каролін Лівітт у коментарі.

Попри це, журналісти пишуть, що Трамп зіткнувся з низкою медичних проблем протягом свого другого терміну. У нього були помітні набряки ніг, синці на руках, а декілька разів він, здавалося, ненадовго задрімав на публіці. Білий дім пояснює, що набряк ніг Трампа зумовлений хронічною венозною недостатністю, поширеною проблемою у літніх людей. А синці на руках президента, стверджують у Трампа, виникли від регулярного вживання аспірину та частих рукостискань.

Ляпи Трампа під час пресконференції в Анкарі: що він казав

Нагадаємо, під час спілкування із європейськими лідерами на саміті НАТО президент США Дональд Трамп неодноразово помилявся, плутав імена та назви країн. Серед мовних ляпів — він переплутав Володимира Зеленського з російським диктатором Володимиром Путіним. Трамп запитав у журналістів, чи є ще запитання до президента Путіна, вказуючи на Зеленського, який сидів поруч.

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Також серед конфузів — те, що Трамп переплутав Іран і Японію, коли відповідав на запитання. Він назвав Японію «Ісламською республікою».

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