Ліберал-демократи відкликали листа Байдену, в якому спонукали його розпочати переговори з Росією

Група ліберал-демократів Конгресу США відкликала лист, підписаний 30 представниками Палати і надісланий до Білого дому 25 овтня, у якому закликали президента Джо Байдена вести прямі переговори з Росією, щоб покласти край війні в Україні.

Про це повідомили у The Washington Post.

Відкликання сталося через день після того, як лист, направлений конгресменкою Прамілою Джаяпал (штат Вашингтон), викликав різку критику багатьох демократів, а також українських офіційних осіб, які стверджували, що нереально вести переговори з Росією та президентом Володимиром Путіним.

Кажуть про те, що лист міг створити більший тиск на Байдена, оскільки він намагається підтримувати внутрішню підтримку військових зусиль у той час, коли на країну чекає потенційно важка зима.

Timing in diplomacy is everything.



I signed this letter on June 30, but a lot has changed since then. I wouldn't sign it today.



We have to continue supporting Ukraine economically and militarily to give them the leverage they need to end this war. https://t.co/jEJlTK1hJI — Congresswoman Sara Jacobs (@RepSaraJacobs) October 25, 2022

"Час у дипломатії – це все. Я підписала цей лист 30 червня, але відтоді багато чого змінилося. Сьогодні я б не підписала його. Ми маємо продовжувати підтримувати Україну економічно та військово, щоб дати їм важелі впливу, необхідні для припинення цієї війни", – написала членкиня Палати представників Сара Джейкобс, яка була підписанткою листа.

Напередодні в США припустили, що до Укаїни можуть відправити системи протиповітряної оборони HAWK, щоб "допомогти їй захиститися від атак російських безпілотників і крилатих ракет".

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