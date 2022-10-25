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Ліберал-демократи відкликали листа Байдену, в якому спонукали його розпочати переговори з Росією

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Ліберал-демократи відкликали листа Байдену, в якому спонукали його розпочати переговори з Росією

Фото: Associated Press

Лист міг створити більший тиск на президента Сполучених Штатів.

Група ліберал-демократів Конгресу США відкликала лист, підписаний 30 представниками Палати і надісланий до Білого дому 25 овтня, у якому закликали президента Джо Байдена вести прямі переговори з Росією, щоб покласти край війні в Україні.

Про це повідомили у The Washington Post.

Відкликання сталося через день після того, як лист, направлений конгресменкою Прамілою Джаяпал (штат Вашингтон), викликав різку критику багатьох демократів, а також українських офіційних осіб, які стверджували, що нереально вести переговори з Росією та президентом Володимиром Путіним.

Кажуть про те, що лист міг створити більший тиск на Байдена, оскільки він намагається підтримувати внутрішню підтримку військових зусиль у той час, коли на країну чекає потенційно важка зима.

"Час у дипломатії – це все. Я підписала цей лист 30 червня, але відтоді багато чого змінилося. Сьогодні я б не підписала його. Ми маємо продовжувати підтримувати Україну економічно та військово, щоб дати їм важелі впливу, необхідні для припинення цієї війни", – написала членкиня Палати представників Сара Джейкобс, яка була підписанткою листа.

Напередодні в США припустили, що до Укаїни можуть відправити системи протиповітряної оборони HAWK, щоб "допомогти їй захиститися від атак російських безпілотників і крилатих ракет".

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Автор
Юлія АбрамоваЮлія Абрамова
Дата публікації
Перегляди
45
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