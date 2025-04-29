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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Ліберальна партія Канади перемагає на виборах: до чого тут Трамп

Очільником уряду залишається колишній керівник центрального банку Канади Марк Карні, у передвиборчій кампанії він обіцяв протистояти президенту США Дональду Трампу в торгівельній війні.

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Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Марк Карні

Марк Карні / © Associated Press

На виборах у Канаді попередньо перемагає ліберальна партія, а очільником канадського уряду залишається колишній керівник центрального банку країни Марк Карні.

Про це повідомляє Bloomberg.

У передвиборчій кампанії Карні обіцяв стимулювати економічне зростання та протистояти президенту США Дональду Трампу в торговельній війні.

Кандидати від Ліберальної партії були обрані на 155 з 343 місць, випереджаючи Консервативну партію зі 150 місцями. Цілком ймовірно, що партія не отримає 172 місць, необхідних для більшості в Палаті громад. Це означає, що уряд Карні буде змушений співпрацювати з іншими партіями для прийняття законодавства.

«Тріумф Карні є величезним поворотом для лібералів, партії, яка керувала Канадою протягом більшої частини минулого століття, але, здавалося, була на шляху до історичної виборчої поразки лише чотири місяці тому», — йдеться у матеріалі видання.

Нагадаємо, новий прем’єр Канади назвав країни-загрози для світу.

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