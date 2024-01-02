"Лицемірна Росія": у МЗС Чехії гостро відреагували на масований удар окупантів по Україні

Захід не втомиться і не відмовиться від України, запевнили у МЗС Чехії.
У Міністерстві закордонних справ Чехії відреагували на масований удар окупантів по мирних українцях і звинуватили Росію у лицемірстві.
Відповідну заяву зробив очільник зовнішньодипломатичного відомства Ян Ліпавський.
Він запевнив, що Захід не втомиться і не відмовиться від України, яка захищає Європу.
"Лицемірна Росія. Вона звинувачує інших у геноциді, а сама знову бомбардує цивільні цілі в Україні та вбиває невинних. Хоче, щоб ми втомилися від війни і відмовилися від українців. Але цього не станеться. Ні цього року, ні ніколи", - написав він на сторінці у X.
Нагадаємо, раніше євродепутат Гі Вергофстадт гостро звернувся до країн ЄС після масованої атаки РФ по Україні.
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