Лідер банди вдав із себе 19-річну доньку під час спроби втечі з в'язниці: як він замаскувався (фото)

Бразильський злочинець Клаувіно да Сілва, відомий як "коротун", намагався втекти з в'язниці Герісіно в масці та жіночому одязі.

Про це пише Daily Star.

19-річна дочка да Сілви, яка, як повідомляється, була замішана в хитрощі, відвідала свого батька за ґратами і мала намір залишитися в його камері, щоб дати відстрочку і завершити його втечу.

Його спіймали у силіконовій масці, довгій темноволосій перуці, окулярах, джинсах та рожевій футболці з намальованими мультиплікаційними пончиками.

Клаувіно да Сілва / Фото: Prison Officials

Витівка да Сілви, реалізована 2019 року, спричинила обурення, оскільки він нервував та був спійманий на місці злочину.

Державний секретар тюремної адміністрації Ріо-де-Жанейро опублікував зображення злочинця у маскуванні, а також відеоролик, на якому да Сілва знімає одяг та вимовляє своє повне ім'я.

Клаувіно да Сілва / Фото: Prison Officials

Тюремні чиновники заявили, що його переведуть до в'язниці суворого режиму і піддадуть дисциплінарним санкціям, але його знайшли мертвим у своїй камері всього через три дні після того, як йому не вдалося зробити спробу втечі. Начальники в'язниці заявили, що він повісився.

Клаувіно да Сілва / Фото: Prison Officials

Охоронці знайшли його у камері у в'язниці Бангу 1 у штаті Ріо-де-Жанейро, куди його перевели після ретельно продуманої невдалої спроби втечі. Він утримувався в одиночній камері.

Да Сілва входив до керівництва "Червоного командування", одного з найвпливовіших злочинних угруповань у Бразилії, яке контролювало значну частину наркоторгівлі в Ріо-де-Жанейро.

Він перебував у в'язниці від 2013 року після того, як йому було винесено величезний термін у 73 роки та 10 місяців.

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