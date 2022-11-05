Лідер фракції партії Шольца, який закликає до переговорів із РФ, звинуватив Україну у внесенні до "списку терористів"

Позиція німецького чиновника у вирішенні конфлікту між Росією та Україною не змінилася.

Лідер фракції Соціал-демократичної партії (СДПН) у Бундестазі Рольф Мютценіх, який перед вторгненням Росії закликав Україну вирішити конфлікт дипломатично і зараз це відстоює, публічно звинуватив українську владу у внесенні його до "списку терористів".

Про це повідомляє видання Welt.

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За словами німецького чиновника, йому навіть надходили погрози.

"Я роздратований тим, що уряд України вніс мене до списку терористів на тій підставі, що я працюю над припиненням вогню або над можливістю здійснення подальших дипломатичних кроків. На підставі того, що український уряд включив мене до списку терористів, також надходили, так би мовити, вторинні погрози. З ними теж не зовсім легко боротися", - заявив невдоволено Мютценіх на дебатах СДПН.

Він наголосив, що його позиція у вирішенні конфлікту між Росією та Україною не змінилася. Мютценіх відстоює свій заклик до дипломатичних зусиль.

"Моя позиція не змінилася. Більшість воєн не закінчувалися на полі бою", - сказав Мютценіх.

Українська сторона поки ніяк не коментувала звинувачення лідера фракції Соціал-демократичної партії (СДПН).

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Німеччина надто повільно допомагає Україні зброєю

Ще до вторгнення Росії до України влада Німеччини скептично ставилися до військової допомоги Києву. Втім, після жорстоких військових злочинів окупантів та тиск західних партнерів Німеччина почала потрохи постачати Україні озброєння. Також ця країна блокувала передавання військового озброєння від інших держав НАТО. Проте після активних бойових дій позиція Німеччини змінилася на проукраїнський бік.

Днями посол України в Німеччині закликав Берлін надати Україні танки і БМП. На його думку, Федеральний уряд має швидше ухвалювати рішення щодо допомоги Україні озброєнням.

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