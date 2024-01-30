Лідер ХАМАСу обговорить у Каїрі пропозицію про припинення вогню в Газі

Лідер ХАМАСу каже, що готовий погодитися на тривале припинення вогню,

Лідер ХАМАС Ісмаїл Ханія заявив, що угруповання отримало пропозицію про припинення вогню. Зокрема, він відвідає Каїр, щоб обговорити це.

Про це пише The Guardian.

За словами лідера ХАМАСу, метою групи залишається припинення військового наступу Ізраїлю в Газі та забезпечення повного виведення ізраїльських сил з цієї території.

"Ізраїлю було б важко прийняти такі умови, але Катар, США та Єгипет сподіваються побачити, чи вдасться переконати обидві сторони погодитися на припинення вогню щонайменше на місяць, протягом якого тисячі палестинських в’язнів будуть звільнені в обмін на звільнення велика група заручників", - йдеться в повідоленні.

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Як передає видання, прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху, можливо, погодиться на відведення військ у Газі під час припинення вогню чи гуманітарної паузи, але навряд чи погодиться на будь-яке постійне припинення вогню, яке залишить військові сили ХАМАСу недоторканими та здатними створювати подальшу загрозу Ізраїлю.

Раніше він заявляв, що готовий погодитися на тривале припинення вогню, але за умови, що не буде вимоги припинити бойові дії.

Ханія сказав: "Наша відповідь на пропозицію буде виходити з того, що пріоритетом є припинення агресії проти Гази та виведення окупаційних сил із сектора".

"Ми відкриті для обговорення будь-яких серйозних і практичних ініціатив чи ідей за умови, що вони призведуть до повного припинення агресії, забезпечення притулку та процесу реконструкції, зняття облоги та завершення серйозного процесу обміну полоненими", - заявив він.

Також ми писали, що ізраїльські військові у Секторі Гази знищили або поранили половину бойовиків угруповання ХАМАС.

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