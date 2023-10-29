Лідер ХАМАСу вперше назвав умову для звільнення захоплених в Ізраїлі заручників

Ватажок угруповання, який керував нападом на Ізраїль, вимагає звільнення всіх палестинських в’язнів з ізраїльських в’язниць.

У неділю, 29 жовтня, лідер ХАМАСу в Секторі Гази Яхья Сінвар у першій публічній заяві від початку війни заявив про готовність до негайного обміну полоненими з Ізраїлем.

Про це повідомляє ВВС.

"Ми готові провести моментальну угоду щодо обміну полоненими, що включає звільнення всіх палестинських ув'язнених із ізраїльських в'язниць в обмін на всіх полонених, які утримуються палестинським опором", - заявив Сінвар.

Цей палестинський діяч стояв біля витоків угруповання ХАМАС, зокрема його бойового крила. 1989 року його засудили до чотирьох довічних термінів за вбивство двох ізраїльських солдатів та чотирьох палестинців. У 2011 році в результаті обміну Сінвара було звільнено, він повернувся до Палестини, після чого став керівником угруповання в Секторі Гази.

В Ізраїлі вважають, що саме Сінвар стояв за жовтневим нападом бойовиків на Ізраїль.

Як відомо, ХАМАС захопив заручників унаслідок нападу на територію Ізраїлю 7 жовтня. За даними ізраїльської влади, кількість заручників становить близько 230 осіб, серед них громадяни Ізраїлю та інших країн.

Напередодні, 28 жовтня ХАМАС повідомив про отримання від Москви списку з восьми осіб із російським громадянством і пообіцяв їх звільнити, встановивши їхнє місцезнаходження. “Це складно, але ми шукаємо. І щойно знайдемо, то відпустимо. Незважаючи на складнощі через ситуацію, що зараз склалася”, — додав представник ХАМАС.

Нагадаємо, у четвер, 26 жовтня, до Москви з неоголошеним візитом прибула делегація палестинського угруповання ХАМАС.

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