Лідер ХАМАСу втік на північ Гази, сховавшись у гуманітарному конвої - ЗМІ

Наразі він переховується.
Лідер ісламістського палестинського угрупування ХАМАС Яхья Сінвар втік із півночі Гази, сховавшись у гуманітарному конвої, що прямував на південь.
Про це заявив неназваний ізраїльський чиновник, пише The Times of Israel.
"Сінвар втік з міста Газа і попрямував до Хан-Юніса на півдні анклаву на машині, яка забезпечувала "гуманітарне прикриття", - зазначив посадовець, додавши, що точніша інформація про машину наразі не підлягає оприлюдненню.
За оцінками Ізраїлю, Сінвар все ще перебуває в Хан-Юнісі, зокрема в одному з тунелів, який пролягає під містом.
Нагадаємо:
Армія оборони Ізраїлю розширює свої наземні операції на всю територію Сектора Гази. Ізраїльські військові вестимуть операцію проти опорних пунктів ХАМАС.
2 грудня міністр оборони Ізраїлю заявив, що ЦАХАЛ відновлює бойові дії в Секторі Гази після того, як переговорну групу в Катарі відправили додому, оскільки переговори про продовження перемирʼя зайшли "в глухий кут".
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