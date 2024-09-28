Лідер "Хезболли" не виходить на зв'язок після ударів Ізраїлю по Бейруту - Reuters

"Хезболла" поки не надала жодної інформації щодо долі Насралли.

Ватажок терористичного угруповання "Хезболла" припинив виходити на звʼязок після ударів Ізраїлю по південних передмістях Бейрута.

Про це повідомляє Reuters.

Журналісти пишуть, що дану інформацію їм підтвердило джерело, наближене до угруповання "Хезболла".

У повідомленні вказується, що через кілька годин після ударів "Хезболла" не надала жодної інформації щодо долі Насралли.

Раніше іранська агенція Tasnim повідомила, що Насралла живий і знаходиться у безпеці.

В свою чергу високопоставлений представник іранської служби безпеки зазначив, що Тегеран перевіряє його стан.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Ізраїль, можливо, ліквідував лідера "Хезболли" Хасана Насраллу авіаударом у штабі терористів у столиці Лівану.

Крім того, ми раніше інформували, що в Ізраїлі заявили, що поїздка Нетаньягу до США була "частиною диверсії" проти лідера "Хезболли".

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