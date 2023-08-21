Лідер хунти у Нігері обіцяє за три роки повернути цивільне правління

У Нігері кажуть, що не прагнуть війни, але будуть захищатись у разі іноземної інтервенції.

Лідер заколотників у Нігері заявив, що поверне країну до цивільного управління протягом трьох років.

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Про це заявив генерал Абдурахаман Чіані після зустрічі з посередниками із західноафриканського регіонального блоку Ecowas, пише ВВС.

Під час візиту до Нігеру делегація країн Економічного співтовариства держав Західної Африки (Ecowas) погрожувала військовими діями, щоб звільнити з вʼязниці президента Мохамеда Базума у тому випадку, якщо перемовини з хунтою проваляться.

В свою чергу лідер хунти заявив, що не прагне війни, але буде захищатись у разі іноземної інтервенції.

"Якщо проти нас буде здійснено атаку, це буде не прогулянка в парку, як, здається, думають деякі люди", - заявив він у своєму зверненні.

Крім того, він заявив, що військові дії можуть покращити становище ісламістів, пов'язаних з Аль-Каїдою та угрупованням ІДІЛ.

"Вони, здається, не знають того факту, що значною мірою завдяки професіоналізму та доблесті сил оборони та безпеки Нігер залишився бар'єром, який заважає натовпам терористів дестабілізувати весь регіон", – сказав він.

При цьому генерал Чіані не повідомив подробиць про передачу влади, однак сказав, що принципи переходу будуть визначені протягом 30 днів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що начальники штабів збройних сил держав Західної Африки (блок ECOWAS) погодили дату можливого початку військової операції у Нігері.

Крім того, ми раніше інформували, що держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що російське терористичне угруповання “Вагнер” “користується” нестабільністю в Нігері.

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