Лідер Ірану відповів, чи хоче його країна отримати ядерну зброю

В Ірані кажуть, що США не можуть завадити Тегерану отримати ядерну зброю.

Верховний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї заявив, що його країна немає намірів отримати ядерну зброю.

Про це інформує AFP.

Під час виступу перед студентами Хаменеї категорично заперечив, що Іран має намір розробити власну ядерну зброю.

Він заявив, що якби у Ірану були наміри отримати ядерну зброю, то Сполучені Штати не змогли б цьому завадити.

"Щодо ядерної зброї кажуть, що "ми не дозволимо Ірану отримати її". Якби ми хотіли виготовити ядерну зброю, Америка не змогла б нам завадити у цьому. Той факт, що у нас немає ядерної зброї і ми не намагаємося її отримати – це через те, що ми самі не прагнемо цього", – заявив Хаменеї.

Раніше повідомлялося, що США знову закликають Іран до перемовин щодо ядерної угоди.

Ми раніше інформували, що президент Ірану Масуд Пезешкіян заявив, що не буде вести переговори зі США, попри погрози.

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