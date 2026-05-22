Лідер Ірану заборонив вивозити запаси збагаченого урану з країни — Reuters

США вимагають, щоб Іран відмовився від високозбагаченого урану в рамках можливої угоди щодо ядерної програми.

Моджтаба Хаменеї

Моджтаба Хаменеї / © Associated Press

Верховний лідер Ірану аятола Моджтаба Хаменеї розпорядився не вивозити з країни запаси урану, збагаченого майже до рівня, необхідного для виробництва ядерної зброї.

Про пише Reuters з посиланням на високопоставлені джерела в Ірані.

Така позиція може стати перешкодою для мирних переговорів між Тегераном і Вашингтоном.

За словами співрозмовників агентства, іранська влада побоюється, що передавання запасів урану за межі країни зробить Іран більш уразливим до можливих ударів з боку США та Ізраїлю.

Раніше ізраїльські чиновники повідомляли Reuters, що президент США Дональд Трамп нібито запевнив Ізраїль: будь-яка мирна угода з Іраном має передбачати вивезення з країни запасів високозбагаченого урану, який може бути використаний для створення ядерної зброї.

Нагадаємо, Ізраїль, США та низка західних держав давно звинувачують Іран у прагненні отримати ядерну зброю. Зокрема, вони звертають увагу на збагачення урану до 60% — рівня, який значно перевищує потреби цивільної енергетики та наближається до 90%, необхідних для створення ядерного заряду. Тегеран ці звинувачення відкидає.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу раніше заявляв, що війна не може вважатися завершеною, доки Іран не позбудеться запасів збагаченого урану, не припинить підтримку союзних угруповань і не згорне програму балістичних ракет.

За даними МАГАТЕ, Іран має в своєму розпорядженні приблизно 440 кілограмів урану, збагаченого до 60%. Цього теоретично достатньо для створення декількох ядерних зарядів при подальшому збагаченні.

