Лідер Китаю Сі Цзіньпін після переговорів із Байденом зробив заяву про війну

Китай готовий бути партнером і другом Сполучених Штатів.

Після зустрічі із американським президентом Джо Байденом президент Китаю Сі Цзіньпін заявив, що його країна "не буде вести холодну або гарячу війну" з будь-якою нацією.

Про це передає видання Аljazeera.

Також читайте Переговори Байдена і Сі Цзіньпіна: перші заяви лідерів

За його словами, Китай готовий бути партнером і другом Сполучених Штатів.

Зауважимо, що після зустрічі із президентом США Сі, що планета Земля достатньо велика, щоб дві країни могли досягти успіху. За даними ЗМІ, китайський лідер закликав Байдена не підтримувати незалежність Тайваню. Зокрема, Цзіньпін попросив президента Америки припинити озброювати Тайвань і підтримати "мирне возз’єднання Китаю".

Нагадаємо, попри досягнуті домовленості з Китаєм, які залишають непублічними, Байден вважає Сі Цзіньпіна диктатором.

Читайте також: