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Лідер Китаю вперше планує зустрітися з Джо Байденом: ЗМІ дізналися, коли може відбутися їхня розмова тет-а-тет

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Лідер Китаю вперше планує зустрітися з Джо Байденом: ЗМІ дізналися, коли може відбутися їхня розмова тет-а-тет

Фото: Getty Images

У західних ЗМІ з'явилися повідомлення про можливість першої зустрічі китайського й американського лідерів Сі Цзіньпіня та Джо Байдена.

До цього президенти Китаю та США спілкувалися лише телефоном. 

Як повідомляє The Wall Street Journal, саме під час останньої розмови й домовилися зустрітися особисто. Наразі команди лідерів узгоджують деталі щодо зустрічі, йдеться у сюжеті ТСН.

Її можуть провести восени: або на саміті Великої двадцятки в Індонезії, або на саміті Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва у Таїланді. Офіційних підтверджень місця і часу зустрічі поки немає.

Для Сі Цзіньпіна осінні саміти стануть першими за два роки закордонними поїздками - востаннє він виїжджав з Китаю ще до пандемії коронавірусу. Останніми тижнями відносини між США та Китаєм погіршилися на тлі візиту на острів Тайвань спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі. Пекін вважає територію своєю й відреагував на візит масштабними військовими навчаннями, виходом зі співробітництва з Америкою у кліматичній та військовій сферах, а також персональними санкціями проти Пелосі та членів її родини.

Як повідомляли раніше, український президент Володимир Зеленський шукає можливість безпосередньо поговорити з головою КНР Сі Цзіньпіном про війну, яку розв’язала Росія. Глава держави вважає, що Китай, ймовірно, є єдиною державою, яка може вплинути на позицію РФ щодо розв’язаної нею війни.

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