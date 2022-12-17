Лідер Китаю занепокоєний провалом вторгнення Путіна в Україну: директор ЦРУ назвав причину

Попри прихильність до РФ, Пекін вирішив не постачати зброю до Росії, щоб та не використовувала у війні проти України.

Лідер Китаю Сі Цзіньпін занепокоєний провалом широкомасштабного вторгнення російської армії в Україну, бо це впливає на його плани щодо Тайваню та інших країн.

Про це розповів директор Центрального розвідувального управління (ЦРУ) Вільям Бернс у програмі американського громадського телебачення PBS, пише Голос Америки.

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"Я не думаю, що хтось ще з іноземних лідерів приділяв таку пильну увагу цій війні та поганим військовим результатам Росії, ніж Сі Цзіньпін, коли він думає про власні амбіції на Тайвані та в інших країнах", – сказав Бернс.

Голова американської розвідки звернув увагу, що було цікаво спостерігати за реакцією Китаю на війну в Україні, оскільки за кілька тижнів до початку вторгнення в Україну президент Росії Володимир Путін та керівник Китаю Сі Цзіньпін проголосили "безмежну дружбу". Попри прихильність до РФ, Пекін вирішив не постачати зброю до Росії, щоб та не використовувала у війні проти України.

Однак, він наголосив, що "ні на мить не став би недооцінювати прихильність китайського та російського керівництва цьому партнерству".

Відносини Росії та Китаю

Нещодавно видання The Wall Street Journal написало, що лідер Китаю "давно захоплюється Путіним" і що він "подвоює ставку на президента РФ". Так, п ротягом 9 місяців повномасштабної війни Росії проти України Китайвирішив налагодити тісніші економічні відносини з РФ, що може свідчити, що Пекін вирішив остаточно перейти на сторону РФ.

Втім, директора Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння з міжнародних питань Михайло Самусь вважає, якщо Путін застосує ядерну зброю, на РФ можуть полетіти навіть китайські ракети. Китайський лідер занепокоєний ядерними погрозами очільника Кремля.

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