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Лідер Китаю заявив Медвєдєву, що виступає за переговори між Україною та Росією

Автор
Оксана РудаОксана Руда
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Лідер Китаю заявив Медвєдєву, що виступає за переговори між Україною та Росією

Фото: Associated Press

Пекін хоче надалі співпрацювати з Росією і сподівається на переговори РФ і України.

Лідер Китаю Сі Цзіньпін заявив заступнику голови Ради Безпеки Росії Дмитру Медведєву, що його країна хотіла б бачити переговори щодо України.

Про це очільник КНР сказав після їхньої зустрічі в Пекіні, пише Bloomberg з посиланням на державний мовник Центрального телебачення Китаю.

Сі Цзіньпін сказав Медведєву, що його адміністрація "активно просуває мир і переговори".

"Китай сподівається, що відповідні сторони зможуть залишатися раціональними і стриманими, проводити всебічні переговори і вирішувати взаємні проблеми безпеки політичними методами", - сказав він і додав, що Пекін досі хоче співпрацювати з Росією для розвитку спільних зв'язків.

Як зазначає Bloomberg, Китай уникає критики Росії у зв'язку з війною в Україні. Пекін у листопаді підписав комюніке на саміті G20 в Індонезії, в якому йдеться про те, що "більшість членів рішуче засудили війну в Україні", але КНР продовжує утримуватися від того, щоб називати її війною.

Візит Медведєва до Китаю

Нагадаємо, напередодні, 20 грудня президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр під час телефонної розмови з китайським лідером Сі Цзіньпіном попросив його застосувати свій вплив на Володимира Путіна для завершення війни в Україні.

Сьогодні, 21 грудня, Медведєв в Пекіні зустрівся з Сі Цзіньпіном. Сторони обговорили двосторонні взаємодії стратегічного партнерства між країнами у всіх сферах, а також міжнародні питання, зокрема і війну в Україні.

Як пишуть пропагандистські ЗМІ РФ, Медведєв нібито також передав у Пекіні для лідера Китаю "послання" від Путіна. Проте про що конкретно йдеться, пропагандистки не повідомляють.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
5004
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