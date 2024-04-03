Лідер КНДР керував запуском нової балістичної ракети, здатної нести ядерний заряд

За повідомленням Північної Кореї, це була ракета середньої дальності, тобто така, що здатна уразити військові бази США в регіоні.

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин спостерігав за випробуванням нової балістичної ракети, призначеної для розгортання гіперзвукового планера, який може доставляти ядерний корисний вантаж.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на північно-корейські державні ЗМІ, які назвали випробування "епохальним успіхом".

Пропагандистський апарат Кіма 3 квітня схвалив запуск ракети, що відбувся днем раніше. В КНДР повідомили, що це була ракета середньої дальності, тобто така, що здатна уразити військові бази США в регіоні. Також вказується, що ракета твердопаливна, тобто її можна швидко розгорнути та запустити.

Також читайте Північна Корея продовжує постачати зброю Росії – Пентагон

Ще невідомо, чи справді Північна Корея розробила функціональний гіперзвуковий планер. Ця зброя призначена для розгортання ракети, що несе ядерну боєголовку, яка може змінювати траєкторію польоту на високих швидкостях, що ускладнює її збиття перехоплювачам.

Північнокорейські державні ЗМІ показали зображення Кіма біля ракети під назвою Hwasong-16B перед запуском і ракети, що летить у повітрі.

Офіційне центральне інформагентство повідомило, що лідер КНДР "особисто проклав безперервний неторований шлях до розробки та вдосконалення ультрасучасної зброї своєю непохитною волею та невичерпною енергією".

Читайте провідні новини дня:

Балістична ракета КНДР / Фото: Associated Press

"Цей вид зброї повинен мати високу чутливість, оскільки це один з перших видів зброї, яку можна застосувати під час конфлікту, тому КНДР так захоплюється тим, що вона працюватиме на твердому паливі", – розповів Декер Евелет, аспірант наукового центру Центр досліджень нерозповсюдження Джеймса Мартіна.

За даними Об’єднаного комітету начальників штабів Південної Кореї, запущена 3 квітня ракета пролетіла приблизно 600 км, і, схоже, була пов’язана з новим двигуном для гіперзвукової ракетної системи, випробуваної близько місяця тому.

"Північна Корея має звичку влаштовувати провокації, приурочені до виборів у Південній Кореї, і запуск відбувся перед голосуванням за новий парламент 10 квітня. Режим Кіма наїжачився проти уряду нинішнього консервативного президента Юн Сук Йоля, який зайняв жорстку позицію щодо Пхеньяна, і останній запуск слугує нагадуванням про загрози безпеці з боку Північної Кореї", – зазначається у статті.

Нагадаємо, в березні Кім Чен Ин закликав свою армію інтенсивніше готуватися до війни "відповідно до вимог поточної ситуації".

Читайте також: