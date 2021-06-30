Лідер КНДР Кім Чен Ин заявив про "серйозний інцидент", пов'язаний з коронавірусом

Лідер КНДР Кім Чен Ин заявив про "серйозний інцидент", пов'язаний з коронавірусом

Диктатор звинуватив високопосадовців в нехтуванні своїми обов'язками під час боротьби з глобальною пандемією.

Лідер Корейської Народно-Демократичної Республіки Кім Чен Ин заявив про пов'язаний з COVID-19 "серйозний інцидент", який може загрожувати безпеці країни, попри загальнонаціональні протиепідемічні зусилля.

Про це в середу, 30 червня, із посиланням на KCNA повідомляє Yonhap.

Зазначається, що під час засідання політбюро Трудової партії Кореї диктатор звинуватив високопосадовців в нехтуванні своїми обов'язками під час виконання заходів, необхідних для боротьби з глобальною пандемією коронавірусу.

"Нехтуючи важливими рішеннями партії в її національній надзвичайній антивірусній боротьбі в межах підготовки до глобальної кризи в галузі охорони здоров'я, відповідальні посадові особи спровокували серйозний інцидент, який створює величезну кризу для безпеки країни і її народу", - заявив Кім Чен Ин.

За словами лідера Північної Кореї, "основним чинником, який перешкоджає виконанню важливих завдань, є нездатність і безвідповідальність вищих посадових осіб".

"Загальнопартійна боротьба повинна вестися проти ідеологічних дефектів і всіляких негативних факторів, які виявляються серед вищих посадових осіб", - висловився він.

Водночас подробиць щодо згаданого диктатором "серйозного інциденту" не повідомляється.

Північна Корея продовжує наполягати на відсутності випадків захворювання на COVID-19 в країні, однак від початку пандемії в КНДР діє жорсткий прикордонний контроль та ще низка протиепідемічних заходів.

Раніше у Пхеньяні заявили, що стан Кім Чен Ина "розбиває серця народу". На думку аналітиків, у такий спосіб режим намагається довести світові, що і північнокорейці дбають про свого лідера і плачуть через його худорлявість.

Нагадаємо, що лідер Корейської Народно-Демократичної Республіки Кім Чен Ин 5 червня вперше за місяць з'явився на публіці. Північнокорейський диктатор головував на засіданні політбюро Трудової партії Кореї. Він обговорив, зокрема, скликання керівної партії і організаційні питання.

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