Лідер КНДР заявив про прискорені кроки, щоб стати "ядерною наддержавою"

Північнокорейський диктатор також вкотре пригрозив ядерним ударом у разі нападу на його країну.

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що країна має намір прискорити кроки, аби стати "військовою наддержавою", яка матиме ядерну зброю. Диктатор не виключив, що може застосувати цю зброю у разі нападу на його державу.

Про це повідомляє офіційна газета лейбористської партії Нодон Сінмун.

Під час виступу у Національному університеті оборони Кім засудив президента Південної Кореї Юн Сок Йоля за "змову з Вашингтоном" задля дестабілізуції регіону. Він узявся стверджувати, що Північна Корея зараз не зацікавлена у нападі на Південну Корею. Диктатор також заявив, що вважає Союз півдня та США ворогами.

"Юн Сок Йоль у своїй промові допустив кілька вульгарних коментарів про кінець Республіки, і це показує, що він повністю поглинутий сліпою вірою через свого господаря. Чесно кажучи, у нас немає абсолютно жодних намірів нападати на Південну Корею", – заявив Кім.

Лідер КНДР зазначив, що у разі нападу на країну її армія застосує "всю наступальну міць", і наголосив, що не виключає застосування ядерної зброї.

"Наш рух до перетворення на військову наддержаву та ядерну державу прискориться", – висловився Кім.

До слова, в кінці вересня сестра північнокорейського диктатора Кім Е Чжон заявила, що військова допомога США для України веде до ескалації війни в і "ставить усю Європу на межу ядерної війни".

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