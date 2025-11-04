Лідер Китаю налякав президента Кореї шпигунством, даруючи телефони Xiaomi

Сі Цзіньпін та Лі Чже Мен розсміялися після розмови про безпеку смартфонів Xiaomi, подарованих президенту Південної Кореї. / © Getty Images

Реклама

На саміті АТЕС у Південній Кореї стався кумедний, але показовий момент: президент Китаю Сі Цзіньпін і його корейський колега Лі Чже Мен обмінялися жартами про… шпигунство у смартфонах. Сі, який зазвичай тримається максимально серйозно, несподівано розсміявся і навіть сам додав іронічний коментар про “бекдор” — прихований доступ у системі.

Про це пише видання The Guardian.

Під час обміну подарунками китайський лідер вручив своєму південнокорейському колезі два смартфони Xiaomi — із дисплеями корейського виробництва. Отримавши презент, Лі Чже Мен запитав із посмішкою:

Реклама

“Чи надійна лінія зв’язку?”

Жарт миттєво переклали китайською — і на подив багатьох, Сі Цзіньпін розсміявся. У відповідь він теж не втримався від дотепу, вказавши на телефони:

“Вам слід перевірити, чи немає там бекдора”, — сказав він, натякаючи на шпигунські “лазівки” у програмному забезпеченні.

Фраза викликала сміх і оплески гостей банкету. Для лідера, який зазвичай уникає неформальних коментарів, така реакція стала рідкісним проявом людяності.

Реклама

Обмін репліками викликав справжній фурор у південнокорейських медіа. Газета Seoul Shinmun вийшла із заголовком:

“Сі вибухнув сміхом після того, як Лі пожартував про безпеку телефонів Xiaomi”.

Тематика жартів виявилася не випадковою: США неодноразово попереджали про ризики використання китайських смартфонів та додатків, які, за словами Вашингтона, можуть містити “бекдори” для кіберспостереження. Пекін традиційно відкидає ці звинувачення.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп висловився про очільника КНР Сі Цзіньпіна та диктатора РФ Володимира Путіна. Трамп заявив, що вважає їх сильними лідерами — жорсткими та розумними.

Реклама

Раніше йшлося про те, що зустріч Трампа і Сі назвали провальною. Ні партнерства, ні предметних результатів не було досягнуто. Щобільше, про дружбу між країнами говорити не доводиться, адже вони — ідеологічні противники.