Лідер Китаю узяв контроль над армією: що означає арешт генерала для Тайваню

Сі Цзінпін / © Associated Press

Китайський лідер Сі Цзиньпин, проводячи чистку серед вищого командування, фактично передав контроль над збройними силами в свої руки. Тепер лише його стратегія визначатиме курс Пекіна у відносинах із Тайванем.

Про це йдеться в матеріалі The Wall Street Journal.

Арешт генерала Чжан Юся, дитячого друга та близького союзника Сі Цзиньпіна, якого лідер називав “старшим братом”, усуває внутрішні голоси, що могли б стримати його дії щодо демократичного острова, який Китай вважає своєю територією.

Сі Цзиньпин прагне завершити “модернізацію” армії до 2027 року, що експерти часто трактують як готовність до потенційного вторгнення на Тайвань. Однак аналітики вважають, що ймовірність прямого вторгнення найближчим часом знизилася, адже Сі звільнив п’ятьох із шести генералів, яких обрав лише три роки тому. Натомість Пекін робитиме ставку на тиск без єдиного пострілу — поєднуючи військові маневри, економічні та кібертехнологічні дії.

“На даний момент підхід Сі Цзиньпіна — це широка примусова кампанія, яка поєднує військові маневри з економічним і кібертиском”, — зазначила Лора Розенбергер, колишній високопоставлений американський дипломат на Тайвані.

Китай також застосовує “юридичну війну”, використовуючи внутрішнє законодавство для переслідування тайванських чиновників та створення ризиків для поїздок на материк. Тим часом Тайвань зазнає кібератак, спрямованих на енергетику та медицину, а дипломатичний тиск на Японію та інші країни залишає Тайвань у складній ситуації.

Мотиви арешту Чжана, оголошеного 24 січня, залишаються невідомими. У закритому брифінгу китайським військовим заявили, що Чжан передавав США ядерні секрети і брав хабарі — обвинувачення, достатні для завершення його кар’єри, хоча Комуністична партія часто не надає повної інформації навіть власному керівництву.

Аналітики припускають, що Чжан та Сі розходилися у поглядах щодо термінів готовності армії до дій проти Тайваню. Сі хотів досягти готовності до 2027 року, тоді як Чжан орієнтувався на 2035-й.

Без Чжана, за словами Дрю Томпсона, колишнього стратега Пентагону, “ризик помилок у розрахунках зростає”, оскільки Сі намагається керувати величезною армією через “комітет з одного члена”.

Джерела зазначають, що арешт свідчить про впевненість Сі у перспективі “возз’єднання” з Тайванем і його абсолютний контроль над армією. Пекін також розраховує на низьку готовність США втрутитися у конфлікт, оцінюючи адміністрацію Трампа як менш зацікавлену у військовій операції.

Сі Цзиньпин використовує торгові та дипломатичні важелі, зокрема замовлення на літаки Boeing, щоб підірвати довіру Тайбея до гарантій США. Вашингтон же підкреслює сдержування Китаю через “Першу острівну лінію”, інтегрує Тайвань у високотехнологічні виробничі ланцюги та підвищує вартість потенційної агресії для Пекіна, уникаючи прямого конфлікту.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Китаю Дун Цзюнь заявив про “посилення координації” з Росією. Мовляв, Пекін і Москва повинні “спільно зміцнювати свій потенціал для протидії різним ризикам і викликам та об’єднатися, щоб внести позитивний внесок у глобальну безпеку та стабільність”.

Також глава Китаю Сі Цзіньпін у новорічному зверненні, яке транслювали державні ЗМІ, поновив погрози проти Тайваню, який він вважає частиною своєї суверенної території.