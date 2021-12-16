Лідер найбільшої фракції Європарламенту вимагає від ЄС жорстких санкцій проти Росії

Лідер найбільшої фракції Європарламенту вимагає від ЄС жорстких санкцій проти Росії

Також Вебер виступає за виключення РФ від міжнародної банківської системи у разі нападу Росії на Україну.

Манфред Вебер, лідер найбільшої фракції Європарламенту, вимагає розробити жорсткіші санкції ЄС проти Росії у відповідь на можливий напад на Україну.

Про це він сказав 16 грудня у ефірі німецької медіакомпанії NDR.

"На кордонах України перебуває понад 100 тисяч озброєних солдатів РФ. Тому ми маємо підготуватися до виникнення найскладніших питань", – сказав Вебер.

Також він заявив, що через можливе вторгнення Росії до Україн "в Європі може знову початися війна". За словами Вебера, Євросоюз має відповісти на ескалацію Росією "радикальними економічними заходами".

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Окрім того, він наголосив на можливості виключення Росії з міжнародної банківської системи, а також про відмову Євросоюзу від введення в роботу газопроводу "Північний потік – 2".

Нагадаємо, Bloomberg з посиланням на інформацію високопоставлених дипломатів та офіційних осіб повідомляв, що Німеччина, Франція, Італія та Іспанія затягують із напрацюванням серйозних санкцій проти Росії, сподіваючись на дипломатію.

Раніше очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн попередила, що ЄС може розширити або ухвалити додаткові санкції проти Росії у разі повномасштабного вторгнення до України.

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