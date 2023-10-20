Лідер провладної партії Ізраїлю запевнив Росію в тому, що їй доведеться заплатити за вбивства євреїв та українців

Амір Вейтман, який є одним з лідерів провладної партії Ізраїлю “Лікуд”, пригрозив Росії за підтримку ХАМАС та Ірану. Сталося це в ефірі російського пропагандистського каналу Russia Today.

Він порадив російським пропагандистам, які перебувають на кремлівській зарплаті, бути обачними та обережними. Він наголосив, що Росії доведеться заплатити за підтримку бойовиків.

“Ми завершимо цю роботу, ми переможемо, тому що ми сильніші. Після цього Росія заплатить, повірте мені, Росія заплатить. Росія підтримує ворогів Ізраїлю. Росія підтримує нацистів, які хочуть здійснити геноцид проти нас", - наголосив Амір Вейтман.

Лідер провладної партії Ізраїлю запевнив Росію, що їй доведеться заплатити за вбивства євреїв та українців

Водночас ведучій перепитав у спікера, чи має він на увазі Москву, на що той відповів ствердно.

“Послухайте мене дуже уважно: ми покінчимо з цими нацистами, ми виграємо цю війну, це займе час, але ми виграємо, а після цього не забудемо того, що ви робите. Ми прийдемо і зробимо так, що Україна переможе. Ми зробимо так, що ви заплатите за те, що ви зробили, ви як Росія, ви як вороги Ізраїлю. І ви як люди, які зараз роблять все можливе, щоб підтримати геноцид євреїв в Ізраїлі. Ми не забудемо, запам'ятайте в точності, що я вам говорю. Ви заплатите", - підкреслив він.

Нагадаємо, що ізраїльські солдати затримали ідеолога ХАМАСу Хассана Юсефа.

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