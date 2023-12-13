Лідер республіканців у Сенаті заявив, що ухвалити допомогу Україні до Різдва неможливо

Лідер республіканців в американському Сенаті Мітч Макконнелл заявив, що ухвалити закон про надання військової допомоги Україні до Різдва буде "практично неможливо" - навіть якщо найближчими днями обидві партії укладуть угоду, яка це передбачає.

Про це з повідомляє Reuters, пише "ЄП".

"Все, що я сказав, це те, що "практично неможливо" (допомога Україні - Ред.), навіть якщо ми досягнемо угоди – розробити її, провести через Сенат, провести через Палату представників до Різдва", - сказав Макконнелл.

Також сенатор закликав президента Джо Байдена активніше брати участь у переговорах, які, на його думку, зайшли у глухий кут. За словами Макконнелла, угоди не буде "поки Джо Байден та республіканці не домовляться".

Зокрема, він зазначив, що "спікер Палати представників Майк Джонсон сказав кільком людям, що Палата представників залишає місто наприкінці цього тижня".

"Ми всі знаємо, що він (Байден - Ред.) єдиний, хто може підписати законопроєкт. Без нього операція неможлива", - сказав Макконнелл.

Слід зауважити, що Палата представників та Сенат у четвер, 14 грудня, підуть на різдвяні канікули. Обидві палати мають зібратися знову протягом другого тижня січня 2024 року.

Як повідомлялося, президент США Джо Байден оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на $200 млн. Лідер Білого дому також заявив, що якщо Конгрес не ухвалить пакет допомоги Україні та Ізраїлю, це зробить президенту Росії Володимиру Путіну "найбільший різдвяний подарунок".

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