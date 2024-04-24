Лідер республіканців у Сенаті звинуватив Трампа та Карлсона у затримці допомоги Україні

МакКоннелл заявив, що Трамп та Карлсон через власні переконання затягнули процес ухвалення допомоги.

Лідер республіканців у Сенаті Сполучених Штатів Мітч МакКоннелл звинуватили пропагандиста Такера Карлсона та Дональда Трампа у затримці на кілька місяців ухвалення рішення про допомогу Україні.

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Про це повідомляє NBC News.

Він заявив, що проросійський пропагандист Такер Карлсон почав демонізувати Україну.

"Я вважаю, що демонізація України почалася Такером Карлсоном, який, на мою думку, опинився там, де він мав бути весь час, коли брав інтерв’ю у Путіна", - заявив МакКоннелл.

Він заявив, що Карлсон має багатомільйонну аудиторію і переконував її в тому, що допомога Україні була помилкою.

Крім того, МакКоннелл дав оцінку діям Трампа у питання допомоги Україні.

"Я думаю, що колишній президент мав змішані погляди на допомогу Україні, наш кандидат у президенти, здавалося, не хотів, щоб ми взагалі щось робили", - заявив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Білому домі пояснили, як розподілятимуть допомогу для України.

Крім того, ми раніше інформували, що лідер республіканців у Сенаті оцінив перспективи ухвалення допомоги Україні.

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