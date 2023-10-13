Лідер республіканців відмовився висувати свою кандидатуру на посаду спікера Палати представників

Таке рішення він прийняв після консультацій з однопартійцями.

Кандидат на посаду спікера палати представників від Республіканської партії Стів Скаліз заявив, що він знімає своє кандидатуру.

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Про це інформує Reuters.

Таке рішення він прийняв після того, як стало відомо, що він не може забезпечити собі підтримку необхідних 217 голосів.

"Я щойно сказав своїм колегами, що знімаю свою кандидатуру", — заявив він журналістам.

Видання повідомляє, що Республіканці в Палаті представників провели кілька годин закритих переговорів, але не змогли вирішити розбіжності, які дозволяли б їм призначити Скаліса спікером.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що республіканці, які є виразними прихильниками експрезидента США Дональда Трампа, вважають неправильним вибір Стіва Скаліза претендентом на нового спікера Палати представників.

Крім того, ми раніше інформували, що під час таємного голосування серед представників Республіканської партії Стів Скаліз отимав 113 голосів, а Джим Джордан — 99.

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