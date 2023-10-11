Лідер республіканської більшості в Палаті представників переміг на виборах кандидата на посаду спікера

Повний склад Палати може провести голосування за нового спікера 18 жовтня.

У США конгресмен, лідер Республіканської партії Палати представників Стів Скаліз переміг на посаду спікера під час таємного голосування.

Про це повідомляє CNN із посиланням на власні джерела.

Остаточний підрахунок голосів склав 113 – за Стіва Скаліза та 99 – за Джима Джордана.

Поки неясно, коли повний склад Палати здійснить голосування за спікера, але це може відбутися вже протягом 18 жовтня.

Що відомо про Стіва Скаліза

58-річний Стів Скаліз (до речі, 10 жовтня в нього був день народження), який позиціонує себе як об'єднавчий кандидат та підтримує продовження допомоги Україні, під час таємного голосування обійшов фаворита експрезидента США Дональда Трампа Джима Джордана – відвертого скептика щодо військової допомоги Києву.

Скаліз отримав ступінь бакалавра в Університеті штату Луїзіана в Батон-Руж.

Перш ніж стати членом Конгресу, перебував у Сенаті Луїзіани 2008 року й Палаті представників штату (1996- 2008).

"До того, як хтось із них посяде спікерське крісло, Конгрес паралізований. Війна в Ізраїлі і необхідність реагувати на неї спонукає до швидких виборів", – днями йшлося у заяві Скаліза.

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Нагадаємо, 11 жовтня очільник Міноборони США Ллойд Остін повідомив про новий пакет військової допомоги Україні на 200 млн доларів.

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