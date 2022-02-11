Лідер російських комуністів Зюганов слідом за Жириновським потрапив до лікарні

Лідер російських комуністів Зюганов слідом за Жириновським потрапив до лікарні

Скандальні російські політики-українофоби нібито лежать в одній лікарні.

Лідер Компарті Росії Геннадій Зюганов потрапив до лікарні.

Про це російському виданню "Інтерфакс" повідомив голова прес-служби КПРФ Олександр Ющенко.

"Геннадій Зюганов на кілька днів ліг у лікарню для профілактики", — повідомив речник.

За його словами, таке рішення ухвалено через епідеміологічну ситуацію, а також з урахуванням того, що Зюганов протягом останніх років переніс кілька оперативних медичних втручань.

Крім того, у лідера КПРФ останнім часом були ознаки простудного захворювання.

Зюганова забрали до Центральної клінічної лікарні (ЦКЛ) Москви, де проходить лікування скандальний голова ЛДПР Володимир Жириновський.

Зазначимо, що лідер російських комуністів Геннадій Зюганов неодноразово відзначався антиукраїнськими заявами. Зокрема він рішуче підтримав окупацію Криму. Виступив за "федералізацію України", визнання результатів "народних референдумів", надання державного статусу російській мові. Також Зюганов наполягає на "негайному визнанні" Росією так званих псевдореспублік "ДНР" та "ЛНР".

Нагадаємо, що скандальний Володимир Жириновський, який зробив 8 щеплень проти COVID-19, потрапив до лікарні у тяжкому стані. Пізніше росЗМІ повідомили про погіршення стану хворого на коронавірус Жириновського.

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