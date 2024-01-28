Лідер румунської партії заявив про бажання "анексувати деякі території України" - ЗМІ

Лідер ультраправої партії "Альянс єдності Румунії" (AUR) Клаудіу Тарзіу заявив, що хоче анексувати деякі території від України в обмін на вихід із НАТО.

Про це румунський політик сказав під час промови в Яссах, пише News Week.

Також читайте Історик пояснив, чому Угорщина стала союзницею РФ

Він заявив, що хоче відновити відносини із Росією, якщо Москва того захоче.

"Я вважаю, що є необхідність розморозити відносини між Румунією та Росією, я визнаю необхідність хорошої співпраці між Румунією та Росією, я готовий це підтримати, але лише після того, як Росія доведе, що вона також хоче всього цього (тощо) ...", - сказав він.

Ба більше Тарзіу заявив, що Румунія нібито розчавлена між "двома імперіями, які порушують наш суверенітет". Йдеться про НАТО та Росію.

"НАТО, для приєднання до якого Румунія доклала величезних зусиль - саме для того, щоб захистити нас від росіян, які вже вторглися до нас 12 разів – є лише однією з тих імперій, із яким нам доводиться мати справу, щоб забрати шматки України", - сказав він.

Видання News Week пише, що така заява політика "залишає нас абсолютно беззахисними перед обличчям військових бажань Росії".

Нагадаємо, раніше угорський політик заявив, "якщо Україна впаде, ми вимагатимемо собі Закарпаття".

Читайте також провідні новини дня:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.