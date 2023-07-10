Лідер Сенегалу закликав Путіна "продемонструвати бажання рухатися до миру" під час саміту "Росія-Африка"

Лідери Африки, зокрема, президент Сенегалу Макі Салл, закликали очільника Кремля Володимира Путіна показати, що він хоче миру.

Про це Макі Салл заявив в інтервʼю FT.

За задумом африканських лідерів, російський президент Володимир Путін має "продемонструвати готовність дотримуватися мирних угод, щоб знайти спосіб виходу з кровопролитної війни в Україні". Такої заяви очільники країн Африки очікують від диктатора під час саміту "Росія-Африка", який відбудеться влітку в Санкт-Петербурзі.

За словами політиків, африканській стороні дуже важливо, щоб Москва пішла на поступки хоча б у питаннях гуманітарної допомоги.

"Перед майбутнім самітом "Росія-Африка" Путін має вжити деяких дій, щоб продемонструвати своє бажання рухатися вперед зі світом навіть у гуманітарному плані", – заявив Салл.

Тим часом російські найманці ПВК “Вагнер” покинули одну з африканських країн. Влада ЦАР заявила про ротацію, а не остаточне виведення “вагнерівців”.

Читайте також: