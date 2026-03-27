Лідер угорської опозиції заявив, що Орбан збирається вивести країну з Євросоюзу

Реклама

Лідер угорської опозиційної партії «Тиса» Петер Мадяр повідомив, що існує серйозний ризик виходу країни з Європейського Союзу у разі перемоги на виборах партії «Фідес», яку очолює прем’єр Віктор Орбан.

Про це він заявив у своєму відеозверненні.

За словами політика, керівництво «Фідес» запропонувало створення коаліції з партією «Наша Батьківщина», що, на його думку, може мати стратегічні наслідки для країни.

Реклама

Мадяр наголосив, що така ініціатива є сигналом слабкості з боку партії влади.

Він вважає, що пропозиція щодо коаліції «також є відкритим визнанням того, що у Фідес знають, що програють вибори».

«Що означатиме для угорців коаліція з Нашою Батьківщиною? Мої співвітчизники, коаліція Фідес-Наша Батьківщина однозначно виведе Угорщину на шлях виходу з Європейського Союзу», — заявив Мадяр.

Він пояснив, що позиція цієї політичної сили щодо ЄС давно є чіткою.

Реклама

«Позиція Нашої Батьківщини з цього питання чітка і залишається незмінною вже давно. Якби вони прийшли до влади, вони б покинули Європейський Союз», — сказав політик.

За його словами, сама партія «Фідес» останнім часом також рухається у цьому напрямку.

«Фідес останніми тижнями також став на цей шлях. Спочатку несміливими, а потім дедалі рішучими кроками», — додав він.

Мадяр також заявив, що через зв’язки Орбана з Росією довіра до Угорщини на міжнародній арені суттєво знизилася.

Реклама

«Питання вже не в тому, чи вийдемо ми з Європейського Союзу, а в тому, чи залишить нас ЄС», — наголосив він.

Політик підкреслив, що парламентські вибори, які відбудуться 12 квітня, матимуть вирішальне значення для майбутнього країни.

«Це буде також референдум про те, чи залишиться наша країна членом Європейського Союзу, чи Фідес і Наша Батьківщина остаточно перетворять Угорщину на маріонеткову державу Росії», — підсумував Мадяр.

Реклама

