Він заявив, що партію перемоги на виборах позбавили "нечесні альянси".

Лідер правопопулістського "Національного об’єднання", яке очікувало після другого туру виборів до парламенту Франції формувати свій уряд, визвав поразку попри історично високі результаті політичної сили.

Про це інформує BFMTV.

У своїх перших коментарях формальний лідер політсили Жордан Барделла визнав поразку.

Хоча партія і отримала історично найвищий результат, він набагато гірший, аніж очікування. У політсилі сподівалися отримати абсолютну більшість, 289 місць, тоді як екзитпол прогнозує їм до 150 мандатів.

Барделла подякував виборцям за "патріотичний порив".

"Сьогодні "Національне об’єднання" отримало найкращий прорив в історії… На жаль, нечесні альянси цього вечора позбавляють французів політики відновлення. Цього вечора виборчі домовленості кидають Францію в руки крайніх лівих Жана-Люка Меланшона", – заявив Барделла.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що другий тур позачергових парламентських виборів у Франції, на якому очікували перемогу ультраправих на чолі з “подругою Путіна” Марін Ле Пен, завершився несподіванкою.

Крім того, ми раніше інформували, що прем'єр-міністр Франції Габріель Атталь подасть у відставку після оголошення результатів другого туру виборів до парламенту.

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