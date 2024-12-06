Лідер військової опозиції виступив за вигнання з Сирії російських військових і перебудову країни

Джолані декларує намір побудувати в Сирії систему управління, яка базується на інституціях, а не на владі одного правителя.

Лідер військового угруповання "Гаят Тахрір аш-Шам" (HTS), що веде наступ у Сирії, Абу Мохаммад аль-Джолані виступив за повне виведення всіх іноземних військ з території республіки після падіння режиму Башара аль-Асада.

Про це він завив під час розмови з CNN.

За його інформацією, наразі в Сирії базуються військові Туреччини, Росії, США, Ірану та його проксі.

"Я вважаю, що після падіння цього режиму питання буде вирішено, і більше не буде необхідності у присутності будь-яких іноземних сил у Сирії", – заявив Джолані.

Він виступив за змінність влади, а не покладання лише на одного правителя.

"Сирія заслуговує на систему управління, яка базується на інституціях, а не на владі одного правителя, який ухвалює довільні рішення", – додав він.

Крім того, Абу Мохаммад аль-Джолані анонсував масштабний проєкт – "відбудова Сирії".

"HTS є лише частиною цього діалогу, і вона може розпуститися в будь-який момент. Це не мета сама собою, а засіб для виконання завдання: протистояння цьому режиму", – не виключив військовий.

Нагадаємо, трохи більше тижня тому збройна опозиція захопила друге за величиною місто Сирії Алеппо, а потім стратегічне місто Хама. Цей раптовий наступ завдав сильного удару по Асаду та його союзниках в Ірані й Росії, одночасно розпаливши громадянську війну, яка багато років була фактично замороженою.

Опозиційні сили Сирії децентралізовані та складаються з різних ідеологій, об’єднаних спільною метою – повалення режиму Асада. Однак корені HTS і Джолані в екстремістських ісламських рухах кидають тінь на його амбіції.

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