Лідер японської “Якудзи” визнав вину у торгівлі ядерними матеріалами

Ебісаву звинувачують також у торгівлі наркотиками, вогнепальною зброєю та співпраці з повстанськими угрупованнями в М’янмі.

Лідер японського кримінального синдикату “Якудза” Такеші Ебісава визнав свою вину у незаконному переміщенні ядерних матеріалів із М’янми, які, за версією слідства, планувалося продати Ірану для створення ядерної зброї.

Про це повідомило Міністерство юстиції США.

Ебісаву звинувачують також у торгівлі наркотиками, вогнепальною зброєю та співпраці з повстанськими угрупованнями в М’янмі. За даними слідства, він організовував продаж ядерних матеріалів і використовував виручені кошти для придбання озброєння.

Хронологія справи

У квітні 2022 року Такеші Ебісаві та його спільнику висунули звинувачення у торгівлі наркотиками та вогнепальною зброєю, після чого їх обох затримали. У лютому 2024 року до цих звинувачень додалися нові пункти: змова з метою продажу ядерних матеріалів і наркотиків, а також закупівля зброї для повстанців.

Також читайте Венесуела заявила про затримання іноземних “найманців”, серед яких українці

“Такеші Ебісава визнав сьогодні в федеральному суді, що він зухвало вивозив ядерні матеріали, в тому числі збройовий плутоній, з Мʼянми”, – заявив виконуючий обов’язки прокурора США Едвард Кім. “Водночас, він працював над відправкою великої кількості героїну і метамфетаміну до Сполучених Штатів в обмін на надпотужне озброєння, таке як ракети “земля-повітря” для використання на полях битв в Мʼянмі”, – йдеться в заяві.

Обсяги незаконної діяльності

Слідство стверджує, що Ебісава мав доступ до значних запасів ядерних матеріалів: понад 2 тисячі кілограмів торію-232 і понад 100 кілограмів урану у вигляді концентрату “yellowcake”. Він також демонстрував офіцерам під прикриттям фотографії ядерних матеріалів разом із показниками лічильників Гейгера, які підтверджували їхню радіоактивність.

Під час переговорів із “іранським генералом”, яким виявився агент під прикриттям, Ебісава пропонував плутоній, наголошуючи, що він “кращий і потужніший за уран”.

“Лабораторія дослідила ядерні зразки та ​​визначила, що ізотопний склад плутонію, знайденого в ядерних зразках, є збройовим, а це означає, що плутоній, якщо він буде вироблений у достатній кількості, буде придатний для використання в ядерній зброї”, – йдеться в обвинувальному акті.

Міжнародна операція

Змову Ебісави викрили завдяки скоординованим діям правоохоронних органів США, Індонезії, Японії та Таїланду. Співпраця міжнародних сил дозволила запобігти передачі ядерних матеріалів і значній ескалації загроз.

Також читайте Молдова терміново відключає підконтрольні собі села від енергомережі Придністровʼя — ЗМІ

Такеші Ебісава визнав свою вину за шістьма пунктами звинувачення. Йому загрожує довічне увʼязнення. Уряд США підкреслив важливість цієї справи, наголосивши на рішучості запобігати глобальним загрозам, пов’язаним із незаконним обігом ядерних матеріалів та озброєнь.

Нагадаємо, що у лавах Збройних сил України майже рік воює 50-річний японець з позивним "Харусан". До цього чоловік майже 20 років був учасником мафіозного угруповання "Якудза", а згодом ще 10 років провів за ґ​ратами.