Лідер збройної опозиції Сирії оголосив головну мету масштабного наступу

Абу Мохаммад аль-Джолані, голова найбільшого в Сирії опозиційного військового угруповання "Гаят Тахрір аш-Шам", що захопило Алеппо й Хаму та веде наступ на Хомс, заявив, що головна мета повстанців – падіння режиму президента Башара аль-Асада, який очолює країну від 2000 року.

Про це він заявив у своєму інтервʼю CNN, першому після кількох років мовчання.

"Коли ми говоримо про цілі, мета революції залишається незмінною – повалення цього режиму. Ми маємо право використовувати всі доступні засоби для досягнення цієї мети", – сказав Джолані.

За його словами, режим підтримували Росія та Іран, чим дали Асаду час, щоб зміцнитися.

"Зерна поразки цього режиму завжди були всередині нього… Іранці намагалися реанімувати режим, купуючи йому час, а пізніше росіяни також намагалися підтримати його. Але правда залишається: цей режим мертвий", – сказав лідер "Гаят Тахрір аш-Шам", що утворилося на базі сирійського відділення терористичної "Аль-Каїди".

Нагадаємо, що наступ повстанців на позиції сирійської армії, яку підтримують російська авіація, іранські військові та бійці ліванської "Хезболли", розпочався 27 листопада цього року. За цей короткий час вони встановили контроль над всією провінцією Ідліб, захопили Алеппо і Хаму. Зараз угруповання повстанців просувається в напрямку Хомса, розташованого вже зовсім близько від столиці республіки Дамаска.

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